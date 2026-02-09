เกฮีแอบงงโดนแฟนลิเวอร์พูลโห่, ขอบคุณแมนฯ ซิตี้หนุนหลัง

มาร์ค เกฮี กองหลัง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เผยว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถูกแฟนบอล ลิเวอร์พูล โห่ใส่ตลอดเกมที่ทีมบุกชนะ 2-1 ที่แอนฟิลด์
แนวรับทีมชาติอังกฤษ ตกเป็นข่าวกับ หงส์แดง ตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่การย้ายทีมยืดเยื้อ และล่มลงในวันสุดท้ายของตลาด แม้จะกลับมาเป็นข่าวกันอีกครั้งในเดือนมกราคม แต่เป็น เรือใบสีฟ้า ที่เร่งเครื่องคว้าตัวมาร่วมทีมในที่สุด
“ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าทำไม แต่ผมไม่สามารถควบคุมสิ่งที่แฟนบอลพวกเขาคิดกับผมได้ ผมแค่ซาบซึ้งกับแฟนบอลของเราที่เคียงข้างผม และให้กำลังใจผมตลอดทั้งเกม
“ขอยกเครดิตให้แฟนซิตี้ พวกเขามากันเยอะและให้กำลังใจพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบเกม
“บางคบอกว่ามันเป็นครั้งแรกที่เรามาชนะที่นี่พร้อมกับแฟนบอลตั้งแต่ปี 2003 ผมไม่รู้เรื่องนั้นหรอกนะ
“ผมคิดว่ามันยอดเยี่ยมสำหรับพวกเขาที่เข้ามาและได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้ ขอยกเครดิตให้ทุกคนที่ยืนหยัดในเกมที่ยากลำบาก ทุกคนยอดเยี่ยมมาก”