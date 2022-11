เกลเซอร์ปล่อยมือ? แมนฯ ยูฯ แถลง พร้อมขายสโมสร

ปีศาจแดงประกาศพร้อมที่จะเปิดรับฟังข้อเสนอซื้อขายทีมหรือการเข้ามาร่วมลงทุน

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีก สร้างความฮือฮาเมื่อประกาศพร้อมรับฟังข้อเสนอขอซื้อทีม รวมถึงเปิดทางให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมลงทุนรายใหม่เข้ามามีส่วนร่วม

ปีศาจแดง อยู่ภายใต้การบริหารของตะกูลเกลเซอร์ มายาวนานกว่า 17 ปี นับตั้งแต่เข้ามาเทคโอเวอร์เมื่อปี 2005 และโดนเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลมาโดยตลอดว่าเป็นส่วนสำคัญทำให้ทีมไม่ประสบความสำเร็จในตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ที่ผ่านมามีกลุ่มทุนหลายรายแสดงความต้องการจะเทคโอเวอร์ แมนฯยูไนเต็ด แต่ถูกปฏิเสธมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามโอกาสกลับมาเปิดกว้างอีกครั้งเมื่อสโมสรออกแถลงยืนยันว่าพร้อมพิจารณาทางเลือกในการขายสโมสร เปิดทางให้กลุ่มทุนอื่นเข้ามารับช่วงต่อ

"แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คือหนึ่งในสโมสรกีฬาที่ประสบความสำเร็จและมีประวัติศาสตร์มากที่สุดในโลก ขอประกาศในวันนี้ว่า บอร์ดบริหารของสโมสร กำลังเริ่มกระบวนการสรรหาทางเลือกใหม่เชิงกลยุทธ์สำหรับสโมสร"

"กระบวนการนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อสนับสนุนการเติบโตของสโมสรในอนาคต ด้วยเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้สโมสรอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นทั้งในด้านการแข่งขันในสนามและในเชิงพาณิชย์"

"ในส่วนของกระบวนการนี้ บอร์ดบริหารจะพิจารณาทางเลือกเชิงกลยุทธ์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการหาผู้ลงทุนใหม่ การขายสโมสร หรือธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงการพัฒนาสนามแข่งและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหม่ และการขยายการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในระดับโลกให้เพิ่มขึ้น ทุกบริบทมุ่งเน้นขยายความสำเร็จระยะยาวของสโมสร ทั้งทีมชาย,ทีมหญิง และทีมอะคาเดมี่สโมสร และเพื่อให้แฟนบอลและผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์"

"The Raine Group จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการเงินของบริษัท และ Latham & Watkins LLP จะเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายแก่บริษัท, Rothschild and Co จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินเพียงผู้เดียวให้กับผู้ถือหุ้นในครอบครัวเกลเซอร์

"ไม่มีการรับประกันว่าการดำเนินการในครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดการทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะแถลงการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับกับกระบวนการครั้งนี้ เว้นแต่บอร์ดจะอนุมัติการติดต่อทางธุรกิจหรือการดำเนินการขั้นตอนอื่นๆที่สโมสรเห็นว่าจะต้องมีการประกาศอย่างเป็นทางการ"

โดย ฟาบริซิโอ โรมาโน ผู้สื่อข่าวชื่อดัง ออกมาเผยข้อมูลจากแหล่งข่าววงในว่าตระกูลเกลเซอร์วางแผนที่จะขายสโมสร และเริ่มมีการเปิดฉากเจรจากับกลุ่มทุนอื่นแล้ว