เกราะป้องกันขั้นสุด! ออสการ์นำทัพเซี่ยงไฮ้บินถึงกาตาร์เตรียมลุย ACL

ทัพนักเตะเซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี ทีมดังในศึกไชนีส ซูเปอร์ลีก เดินทางถึงประเทศกาตาร์แล้ว ก่อนมีภารกิจลุยศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก รอบแบ่งกลุ่ม

ยอดทีมจากแดนมังกร นำทัพโดยสองซูเปอร์สตาร์พันล้านอย่าง ฮัล์ค และ ออสการ์ เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมตัวลุยศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก 2020 รอบแบ่งกลุ่ม ที่จะกลับมาฟาดแข้งตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

การเดินทางครั้งนี้ของพลพรรคเซี่ยงไฮ้เต็มไปด้วยความปลอดภัยขั้นสุด บรรดาสตาฟฟ์โค้ชและนักเตะทุกคนต้องผ่านการคัดกรองอย่างละเอียด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

🇨🇳 Shanghai SIPG have landed in Doha!



Can you spot the players? 🧐 pic.twitter.com/PbHRTfV3Pj