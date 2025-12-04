เกมอึดอัด! 'ชล็อต'รับแท็คติก ซันเดอร์แลนด์ ทำให้ ลิเวอร์พูล เล่นยาก

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล ยอมรับว่าแท็คติกของ ซันเดอร์แลนด์ ทำให้ทีมของเขาเจอปัญหา และโชคร้ายที่เสียประตูแบบไม่น่าเสีย
หงส์แดง เปิดบ้านแบ่งแต้มกับ แมวดำ 1-1 โดยที่ต้องเป็นฝ่ายไล่ตามตีเสมอ ซึ่งกุนซือชาวดัตช์ยอมรับว่าเป็นเกมที่สูสีของทั้งสองทีม และต้องยกเครดิตให้กับทีมเยือนด้วยที่เตรียมแท็คติกมาอย่างดี
“รูปเกมคล้ายกับนัดก่อน เราไม่ได้เสียโอกาสเยอะแต่ก็สร้างโอกาสไม่ได้มากเช่นกัน และเราโชคร้ายกับประตูที่เสีย บอลแฉลบเปลี่ยนทางเข้าประตูไป เราพยายามลุ้นประตูชัยจนถึงที่สุด แต่ท้ายเกมก็ต้องยอมรับว่าเรามีโชคเหมือนกันที่ไม่โดนเพิ่มตอนพวกเขาหลุดไปดวลกับ อลิสซอน” ชล็อต กล่าว
“ซันเดอร์แลนด์ มีการเล่นสองรูปแบบ บีบสูงดุดันหรือถอยลึกแบบแน่นสุดๆ หลายทีมเจอปัญหาในการเจอกับพวกเขามาแล้ว เพราะพวกเขาไม่ค่อยเสียประตู มีไม่กี่เกมเท่านั้นที่โดนยิงมากกว่าหนึ่งลูก เมื่อมีนักเตะหลายคนอุดอยู่แถวกรอบเขตโทษ มันยากมากที่จะหาพื้นที่ว่าง”
นอกจากนี้ ชล็อต ยังชื่นชม เฟเดริโก้ เคียซา ในจังหวะที่วิ่งตามลงมาสกัดบอลบนเส้นแบบมหัศจรรย์ในช่วงทดเวลาเจ็บว่า
“นี่แหละสิ่งที่ผมอยากเห็นจากนักเตะ วิ่งจนสุดและทุ่มเททุกจังหวะ อีกเกมที่เราควรยิงได้มากกว่าเดิม แต่คู่แข่งเฉียบคมกว่าในโอกาสที่มี”