เกมหยุด 1.30 นาที! ปรับ สุโขทัย 10,000 น้องหมาวิ่งเข้าสนาม

คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท เผยผลพิจารณาโทษปรับเงิน สุโขทัย เอฟซี 10,000 บาท จากเหตุการณ์สุนัขวิ่งเข้าสนามระหว่างเกมพบ อยุธยา ยูไนเต็ด ในศึกไทยลีก 2025/26 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569
เหตุการณ์เกิดขึ้นในนาทีที่ 90+4 มีสุนัขวิ่งเข้ามาภายในสนามแข่งขัน ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหยุดการแข่งขันชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่สนามนำสุนัขออกจากสนาม เกมหยุดประมาณ 1.30 นาที ในจังหวะที่สโมสรสุโขทัย เอฟซี ได้เตะมุมธง และเมื่อเจ้าหน้าที่จับสุนัขออกไป ผู้ตัดสินให้สโมสรสุโขทัย เอฟซี เตะมุมธง เริ่มเล่นต่อไป
ผลพิจารณาโทษ ลงโทษสโมสรสุโขทัย เอฟซี ปล่อยปละละเลยให้สุนัขเข้าไปในสนามอันเป็นการรบกวนการแข่งขัน มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 5.1.6 ปรับเงิน 10,000 บาท
ทั้งนี้ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ ข้อ 5.1.6 ปล่อยปละละเลยให้สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่นใด เข้าไปในสนามแข่งขัน หรือกระทำด้วยประการใด ๆ หรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการแข่งขัน จนมีผลกระทบต่อการแข่งขัน จะถูกปรับเงินตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 30,000 บาท