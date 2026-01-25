เกมนั้นเหลือ 8 คน! สถิติเผย นิวคาสเซิล แพ้ วิลล่า คารังครั้งสุดท้าย 20 ปีก่อน

เพจฟุตบอลชื่อดัง Play with FUN, be FUN เจ้าของสโลแกน “Play with FUN, be FUN” เปิดเผยสถิติที่น่าสนใจก่อนเกมพรีเมียร์ลีกช่วงสุดสัปดาห์นี้ ซึ่ง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด จะเปิดรัง เซนต์ เจมส์ พาร์ค รับการมาเยือนของ แอสตัน วิลล่า
เพจบอลดัง Play with FUN, be FUN เปิดเผยสถิติสุดเหลือเชื่อระหว่างทัพ ‘สาลิกาดง’ กับ ‘สิงห์ผงาด’ ในการพบกันที่บ้านของ นิวคาสเซิล โดยครั้งสุดท้ายที่ทีมดังภาคอีสานของอังกฤษแพ้คาบ้านให้กับ ยักษ์ใหญ่จากเบอร์มิงแฮม ต้องย้อนไปถึงปี 2005 เลยทีเดียว
ในเกมดังกล่าว ฮวน ปาโบล อังเคล ยิงให้ วิลล่า ขึ้นนำตั้งแต่ 5 นาทีแรกของเกม ก่อนที่ในครึ่งหลัง นาทีที่ 73 สตีเว่น เทย์เลอร์ จะมาทำแฮนด์บอลและโดนไล่ออกพร้อมทำให้ทีมเสียจุดโทษ และเป็น แกเร็ธ แบร์รี่ ที่ซัดเข้าไปไม่เหลือ
สถานการณ์ของเจ้าบ้านมาเลวร้ายลงไปอีก หลังจากที่ สตีเฟ่น คาร์ มาทำเสียจุดโทษลูกที่สอง พร้อมกับเป็น แบร์รี่ คนเดิมที่ยิงเข้าไปช่วยให้ ‘สิงห์ผงาด’ บุกนำเจ้าถิ่น 3-0
และหลังจากนั้นอีก 2 นาที เหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้น เมื่อ คีออน ดายเออร์ กองกลางของ นิวคาสเซิล จ่ายบอลคืนหลังในจังหวะที่ทีมควรจะบุก จนทำให้ ลี โบว์เยอร์ เพื่อนร่วมทีมไม่พอใจมาก ๆ และเดินเข้าไปต่อว่าและบอกว่า 'มึงไม่จ่ายให้กูบ้างเลย!' จน ดายเออร์ ตอบกลับไปว่า 'ที่ไม่จ่ายให้เพราะเอ็งกากไง' ก่อนที่ทุกอย่างจะชุลมุนไปหมดชนิดที่ว่า นักเตะทีมเยือน ต้องเข้ามาช่วยแยกทั้งคู่ออกจากกัน
สุดท้าย ทั้งสองโดนใบแดงไล่ออกจากสนาม และยังโดนปรับเงิน พร้อมถูกแบนถึง 6 นัดด้วยกันจนทำให้เป็นสิ่งที่ทุกคนยังคงจดจำได้จนถึงวันนี้
และที่น่าเหลือเชื่อก็คือ หลังจากเกมนั้น แอสตัน วิลล่า ยังไม่เคยบุกมาชนะ นิวคาสเซิล ใน เซนต์ เจมส์ พาร์ค ได้อีกเลย ซึ่งนับเป็นเวลาเกิน 20 ปีเข้าให้แล้ว
ทั้งนี้ แฟน ๆ สามารถติดตามบทความสนุก ๆ หรือบทวิเคราะห์ฟุตบอล ข่าวกีฬา และกิจกรรมแจกของรางวัลต่าง ๆ ของเพจ Play with FUN, be FUN ได้ที่ www.facebook.com/playwithFUNbeFUN88 หรือ www.facebook.com/playwithFUNbeFUN ได้ตลอด หรือแอดไลน์ @LiveYourDream ได้ทันที
ปัจจุบัน สมาชิกของกลุ่ม Play with FUN, be FUN สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ อาทิ iPhone 17 Pro รุ่นใหม่ล่าสุด รวมถึงกิจกรรมยอดนิยมอย่างเกมทายผลสกอร์ฟุตบอลที่ “สนามทายผล” ตามสไตล์ #PlaywithFUNbeFUN ที่จัดให้ร่วมสนุกทุกสัปดาห์ ครบทั้ง 6 ลีกดัง ได้แก่ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลาลีกา สเปน, กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี, บุนเดสลีกา เยอรมนี, ลีกเอิง ฝรั่งเศส และ ไทยลีก
นอกจากนี้ ในช่วงศึก ฟุตบอลโลก 2026 ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในปีนี้ เพจ Play with FUN, be FUN ยังเตรียมจัดกิจกรรมพิเศษและมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี แฟน ๆ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านแฮชแท็ก #PlaywithFUNbeFUN บนโซเชียลมีเดียและช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ อีกด้วย