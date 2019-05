เก็บทุกเม็ด! เป็ปติวเข้มราฮีมกลางงานฉลองแชมป์เอฟเอคัพ (มีคลิป)

เป็ป กวาร์ดิโอลา กุนซือของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ โชว์ความเฮี๊ยบหลังติวเข้ม ราฮีม สเตอร์ลิง แนวรุกทีมชาติอังกฤษ แม้อยู่กลางงานฉลองแชมป์เอฟเอคัพก็ตาม

ทัพเรือใบสีฟ้าโชว์ฟอร์มแกร่ง หลังถล่มเอาชนะวัตฟอร์ดไปได้ขาดลอย 6-0 คว้าแชมป์เอฟเอคัพไปครองเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้พวกเขากวาดแชมป์บนเกาะอังกฤษได้ทุกรายการในซีซั่นนี้

อย่างไรก็ตาม หลังจบเกมมีคลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ตอนที่นายใหญ่ชาวสแปนิช ยังคงติวเข้ม สเตอร์ลิง เรื่องแท็คติคกันอย่างออกรส แม้ว่าแนวรุกทีมชาติอังกฤษจะทำแฮตทริคในเกมนี้ได้ก็ตาม ซึ่ง เป็ป ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมติงเรื่องฟอร์มการเล่นแนวรุกวัย 24 ปีในครึ่งแรก

