เก็บทุกรายละเอียด! พรีเมียร์ลีกแจงลูกยิงฟีร์มิโน "รักแร้ล้ำหน้า"

พรีเมียร์ลีก ออกโรงอธิบายจังหวะล้ำหน้าของ โรแบร์โต้ ฟีร์มิโน กองหน้าของลิเวอร์พูล ที่ถูก VAR ปฏิเสธลูกยิง โดยเผยว่าเป็นการล้ำหน้าในส่วนของรักแร้

ทัพหงส์แดงมีโอกาสได้ประตูตีเสมอในช่วงครึ่งแรก หลังจากโดนแอสตัน วิลลา เจ้าบ้านออกนำตั้งแต่ช่วง 20 นาทีแรก โดยเป็นจังหวะที่ ซาดิโอ มาเน เปิดบอลให้ดาวยิงทีมชาติบราซิล ชาร์จทำประตูเข้าไป แต่ VAR เช็คออกมาว่าเป็นจังหวะล้ำหน้า แม้สุดท้ายทีมจะพลิกกลับมาชนะ 2-1 ช่วงท้ายเกม

อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเสียงวิจารณ์การตัดสินของ VAR ในจังหวะดังกล่าว ทางพรีเมียร์ลีกได้ออกมาอธิบายว่าจังหวะล้ำหน้านั้น เส้นปะได้ถูกตีออกมาจากบริเวณรักแร้ของ ฟีร์มิโน ที่อยู่เหลื่อมกว่าเข่าของ ไทรอน มิงส์ VAR จึงตัดสินให้เป็นจังหวะล้ำหน้าไปโดยปริยาย

Liverpool's Roberto Firmino was flagged offside before putting the ball in the net against Aston Villa and the decision was confirmed by VAR



