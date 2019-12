เกินงาม! โรนัลโด้กริ้วแฟนบอลคว้าคอขอเซลฟี่ (มีคลิป)

คริสเตียโน โรนัลโด้ ปีกตัวเก่งของ ยูเวนตุส ออกอาการหัวเสียเมื่อถูกแฟนบอลวิ่งมาคว้าคอเพื่อขอเซลฟี่ก่อนที่การ์ดจะเข้ามารวบตัวออกไป

ดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสลงสนามเป็นตัวจริงก่อนทำ 1 ประตูช่วยทัพม้าลายบุกเอาชนะไบเออร์ เลเวอคูเซน 2-0 ส่งท้ายยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกในฐานะแชมป์กลุ่ม D

โดยหลังเกมมีแฟนบอลรายหนึ่งวิ่งลงมาคว้าคอแนวรุกวัย 34 ปีเพื่อที่จะขอเซลฟี่ถ่ายรูป ทำเอา CR7 ออกอาการหัวเสียก่อนที่แฟนบอลรายนั้นจะถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลากตัวอออกไป

Ronaldo was NOT happy at the pitch-invader 😳 pic.twitter.com/oK8fjynEeV