ฮีเรนวีนวางตุ๊กตารอบอัฒจันทร์, รณรงค์ตระหนักโรคมะเร็งในเด็ก

ทัพฮีเรนวีน ทีมดังในอีเรดิวิซี ทำแคมเปญวางตุ๊กตาหมีรอบที่นั่งในอัฒจรรย์สนามฟุตบอล เพื่อรณรงค์ให้คนรณรงค์ตระหนักโรคมะเร็งในเด็ก

ทีมดังของลีกเนเธอร์แลนด์ร่วมกับมูลนิธิโรคมะเร็งในเด็ก KiKa และบริษัทยาชื่อ MSD ที่ร่วมมือกันจัดทำแคมเปญนี้เพื่อเรียกร้องให้เกิดความสนใจไปสู่เด็ก ๆ ในเนเธอร์แลนด์ที่กำลังประสบโรคมะเร็งอยู่ในเวลานี้ รวมไปถึงการช่วยระดมรายได้ในการวิจัยโรคมะเร็งต่อไป

ด้วยโรคไวรัสโควิด-19ที่กำลังระบาดทำให้ไม่สามารถจัดแคมเปญดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ได้ ทำให้พวกเขาเลือกที่จะวางตุ๊กตาหมีสวมเสื้อฟุตบอลกว่า 15,000 ตัวบนที่นั่งอัฒจันทร์ในสนามของฮีเรนวีนเกมเอาชนะ เอ็มเมน 4-0 ในเกมลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา

Eredivisie side Heerenveen put 15,000 teddy bears in the stands this weekend to raise awareness for children in the Netherlands who have cancer. 👏 pic.twitter.com/tJSoFhq0Ph