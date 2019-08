ฮาเมสหลุดต่อเนื่อง! เบลคัมแบ็คติดทัพราชันดวลโรมา

แกเร็ธ เบล แนวรุกทีมชาติเวลส์ กลับมามีชื่อในทีมเรอัล มาดริดอีกครั้งในเกมอุ่นเครื่องกับ โรมา ขณะที่ ฮาเมส โรดริเกวซ ยังคงไม่มีชื่อในทีม

ทั้งสองคนตกเป็นข่าวเตรียมย้ายออกจากถิ่นซานติอาโก้ เบอร์นาเบว อย่างต่อเนื่องในซัมเมอร์นี้ โดย เบล เกือบได้ย้ายไปค้าแข้งในประเทศจีนแต่การเจรจาล่มลงไป ขณะที่ ฮาเมส มีลุ้นย้ายไปร่วมทัพแอตเลติโก้ มาดริด และนาโปลี

อย่างไรก็ตาม ทัพราชันชุดขาวประกาศรายชื่อนักเตะ 20 คนที่จะลงสนามในเกมกับหมาป่ากรุงโรมในคืนนี้ ปรากฎว่ามีชื่อของปีกทีมชาติเวลส์กลับมาติดทีมอีกครั้ง แต่ทว่ายังไม่มีชื่อของแนวรุกโคลอมเบียร่วมกับทีมในช่วงปรีซีซั่น

📝 Our 20-man squad for tonight's match against @ASRomaEN!#HalaMadrid pic.twitter.com/MM1rAA2SGA