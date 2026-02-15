ฮาวชี้เกม วิลลา-นิวคาสเซิล คือหลักฐานผู้ตัดสินพึ่ง VAR มากไป

เอ็ดดี้ ฮาว กุนซือ นิวคาสเซิล ให้สัมภาษณ์ถึงการทำหน้าที่ของ คริส คาวานาห์ ผู้ตัดสินในเกมที่ทีมบุกชนะ แอสตัน วิลลา 3-1 โดยเป็นเกมที่มีการตัดสินค้านสายตาหลายครั้ง
สาลิกาดง เสียประโยชน์ในจังหวะประตูแรกที่ แทมมี อับราฮัม อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก่อนทำประตู รวมถึง ลูก้า ดีญ ที่เปิดปุ่มสกัดสูงใส่ เจค็อบ เมอร์ฟีย์ และจังหวะที่ ดีญ ยกแขนไปโดนบอลในเขตโทษ แต่ผู้ตัดสินให้เป็นฟรีคิกนอกเขต
โดย ฮาว มองว่านี่คือหลักฐานว่าการพึ่งพา VAR ทำให้การตัดสินใจของผู้ตัดสินไม่เฉียบคมเหมือนแต่ก่อน ซึ่งแม้จะยอมรับว่าเขาไม่ได้ชื่นชอบ VAR ก็จริง แต่คงช่วยให้ลดความผิดพลาดในทุกวันนี้
“ผมคิดว่ามีประเด็นให้ถกเถียงในเรื่องนั้น เพราะเมื่อมี VAR ก็จะมีความคิดที่ว่า “ฉันไม่ให้จังหวะนี้หรอก แต่ไปเช็คกันดูหน่อย” ฮาว เผย
“และผมคิดว่าบางทีการตัดสินใจมันอาจไม่ได้เฉียบคมเหมือนอย่างปกติที่ควรจะเป็น ดังนั้นมันอาจจะเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้น
“ผมมักจะตำหนิ VAR ผมพูดมาหลายครั้งเพราะผมรักอารมณ์ร่วมที่เกิดขึ้นในสนาม แม้กระทั่งคืนนี้ เมื่อประตูเกิดขึ้น และคุณไม่เห็นธงหรือสัญญาณจากผู้ตัดสิน มันก็เป็นประตู ไม่มีใครพรากประตูนั้นไปจากคุณได้
“ความสุขที่คุณได้จากช่วงเวลานั้น ผมยังคงรักมัน และ VAR พรากมันไป แต่อีกมุมหนึ่ง ผมก็หวังให้มี VAR เช็คประตูแรกที่เราเสีย และบางทีอาจตลอดทั้งเกม
“ผมคิดว่ามันให้ผลการตัดสินที่แม่นยำ มันทำให้เกมกระชับมากขึ้นในแง่ของการตัดสินใจ และในช่วงเวลาแบบนั้น คุณต้องเคารพว่ามันมีค่ามหาศาล โดยเฉพาะกับเราในวันนี้ ที่ตกเป็นฝ่ายเสียประโยชน์จากมัน ดังนั้น ผมยังคงรู้สึกลังเลกับมันอยู่มากทีเดียว
“ผู้ตัดสินไม่ได้ตัดสินผิดพลาดโดยตั้งใจหรอก พวกเขาตัดสินไปตามสิ่งที่เห็นและเชื่อในขณะนั้น แต่ถ้าไม่มี VAR ผมคิดว่าคงจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมากกว่านี้