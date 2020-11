'ฮาลิโลวิช'อดีตเด็กเทพบาร์ซาซบเบอร์มิงแฮม

เบอร์มิงแฮม ซิตี้ สโมสรในเดอะ แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ ประกาศคว้า อาเลน ฮาลิโลวิช อดีตดาวรุ่งบาร์เซโลนา ด้วยสัญญาจนจบฤดูกาล

มิดฟิลด์วัย 24 กลายเป็นนักเตะไร้สังกัด หลังแยกทางกับ เอซี มิลาน เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ก่อนล่าสุดเขาจะตัดสินใจย้ายมาค้าแข้งในอังกฤษกับทีมลูกโลก

ฮาลิโลวิชสร้างชื่อสมัยค้าแข้งกับ ดินาโม ซาเกร็บ หลังเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมที่ได้ลงเล่น ด้วยวัยเพียง 16 ปี 101 วัน จนถูกบาร์ซาดึงไปร่วมทีมในปี 2014

อย่างไรก็ดี ดาวเตะวัย 24 ไม่สามารถแจ้งเกิดในถิ่นคัมป์นู จนต้องพเนจรไปเล่นกับหลายสโมสร อาทิ สปอร์ติง กิฆอน, ฮัมบูร์ก, ลาส พัลมาส, มิลาน, สตองดาร์ ลีแอช และ ฮีเรนวีน

ทั้งนี้ ฮาลิโลวิชจะใส่เสื้อเบอร์ 34 ลงเล่นกับเบอร์มิงแฮมในซีซันนี้

📸😁 #MondayMotivation = THIS! 👇



Describe how you are feeling using ⓵ GIF, #BCFC fans... pic.twitter.com/khm5SdAizt