อ.สกล ยิ้มรับความพ่ายแพ้ ยินดีกับ อบจ.ชัยนาท - ตอบประเด็นแฟนบอลทะลักลงสนาม⁣

อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ โค้ชโรงเรียนหมอนทองวิทยา ยิ้มรับความพ่ายแพ้ พร้อมยินดีกับโรงเรียน อบจ.ชัยนาท หลังพ่ายด้วยสกอร์ 1-2 จบรองแชมป์ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025⁣

"เตรียมใจมาอยู่แล้ว ทีมที่เป็นแชมป์ต้องดีกว่าเราแน่ อบจ.ชัยนาท เป็นทีมที่แข็งแกร่ง เขาพยายามมาสามปี ฉะนั้นจะพูดภาษาชาวบ้านว่า 'ยังเป็นแค่เณร ยังบวชพระไม่ได้ ต้องเดินตามเขาก่อน' ไม่เสียใจ แต่เสียดายบางอย่างไป"⁣

"ครึ่งหลังมีปัญหาเกมรับแกว่ง ไปเจอรุ่นพี่ (ชัยนาท) กดดันจนเป๋ แต่ดีใจกับ อบจ.ชัยนาทนะ ที่เขาทำได้"⁣

"ผมดีใจที่กองเชียร์มากันอย่างมโหฬาร ผมไม่เคยพบเคยเห็นจนอายุเท่านี้ วันนี้คนเยอะ ถ้าเป็นระดับฟีฟ่าคงแข่งไม่ได้"⁣

"ผมคุยกับชัยนาทก่อนเกม วันนี้อะไรจะเกิดเราต้องผ่านไปให้ได้ ถ้ามันไม่จบ เราสองทีมจะครองแชมป์ร่วม แต่ถ้ามันต่อไปได้ ก็โอเค แพ้-ชนะหมอนทองไม่ได้ซีเรียส"⁣

เมื่อถูกสื่อถามถึงฉายา รถขนฝัน ของ รร.หมอนทองวิทยา อาจารย์สกลรีบหยอกกลับอย่างอารมณ์ดีว่า "ตอนนี้เหลือแต่รถขนขยะกลับโรงเรียน (ยิ้ม)⁣"

นอกจากนั้น อ.สกล ยังตอบคำถามประเด็นที่ฝ่ายจัดการแข่งขันปล่อยให้แฟนบอลลงมาชมเกมติดขอบสนาม จนทำให้เกิดความวุ่นวายและต้องใช้เวลาจัดระเบียบก่อนการแข่งขันว่า "ที่เราแข่งวันนี้มันอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติ ถ้าเราจะพูดคือผมไม่แข่งนะ ผมไม่เล่นก็ได้ เล่น ๆ ไปถ้ามีคนมาแทงก้นผม? ความปลอดภัยมันไม่เกิด แต่ที่เราแข่งเพราะว่าต้องการให้มันจบ อะไรที่ยอมได้ก็ยอม มันอยู่ในสภาพไม่ปกติ"⁣

"บางทีเด็กต้องการรันเวย์ พื้นที่ยาว ๆ เพื่อทุ่ม บางทีขยับไปจะไปเหยียบขาเด็ก แต่ผมกำชับไปแล้วว่าให้มันจบวันนี้ แพ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เรื่องใหญ่คือต้องยอมรับสภาพวันนี้ให้ได้ นักรบไม่เลือกสนามรบ" ส่วนหนึ่งในการสัมภาษณ์ของ อ.สกล

