อ.สกล ยิ้มรับความพ่ายแพ้ ยินดีกับ อบจ.ชัยนาท - ตอบประเด็นแฟนบอลทะลักลงสนาม⁣

อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ โค้ชโรงเรียนหมอนทองวิทยา ยิ้มรับความพ่ายแพ้ พร้อมยินดีกับโรงเรียน อบจ.ชัยนาท หลังพ่ายด้วยสกอร์ 1-2 จบรองแชมป์ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025
"เตรียมใจมาอยู่แล้ว ทีมที่เป็นแชมป์ต้องดีกว่าเราแน่ อบจ.ชัยนาท เป็นทีมที่แข็งแกร่ง เขาพยายามมาสามปี ฉะนั้นจะพูดภาษาชาวบ้านว่า 'ยังเป็นแค่เณร ยังบวชพระไม่ได้ ต้องเดินตามเขาก่อน' ไม่เสียใจ แต่เสียดายบางอย่างไป"
"ครึ่งหลังมีปัญหาเกมรับแกว่ง ไปเจอรุ่นพี่ (ชัยนาท) กดดันจนเป๋ แต่ดีใจกับ อบจ.ชัยนาทนะ ที่เขาทำได้"
"ผมดีใจที่กองเชียร์มากันอย่างมโหฬาร ผมไม่เคยพบเคยเห็นจนอายุเท่านี้ วันนี้คนเยอะ ถ้าเป็นระดับฟีฟ่าคงแข่งไม่ได้"
"ผมคุยกับชัยนาทก่อนเกม วันนี้อะไรจะเกิดเราต้องผ่านไปให้ได้ ถ้ามันไม่จบ เราสองทีมจะครองแชมป์ร่วม แต่ถ้ามันต่อไปได้ ก็โอเค แพ้-ชนะหมอนทองไม่ได้ซีเรียส"
เมื่อถูกสื่อถามถึงฉายา รถขนฝัน ของ รร.หมอนทองวิทยา อาจารย์สกลรีบหยอกกลับอย่างอารมณ์ดีว่า "ตอนนี้เหลือแต่รถขนขยะกลับโรงเรียน (ยิ้ม)"
นอกจากนั้น อ.สกล ยังตอบคำถามประเด็นที่ฝ่ายจัดการแข่งขันปล่อยให้แฟนบอลลงมาชมเกมติดขอบสนาม จนทำให้เกิดความวุ่นวายและต้องใช้เวลาจัดระเบียบก่อนการแข่งขันว่า "ที่เราแข่งวันนี้มันอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติ ถ้าเราจะพูดคือผมไม่แข่งนะ ผมไม่เล่นก็ได้ เล่น ๆ ไปถ้ามีคนมาแทงก้นผม? ความปลอดภัยมันไม่เกิด แต่ที่เราแข่งเพราะว่าต้องการให้มันจบ อะไรที่ยอมได้ก็ยอม มันอยู่ในสภาพไม่ปกติ"
"บางทีเด็กต้องการรันเวย์ พื้นที่ยาว ๆ เพื่อทุ่ม บางทีขยับไปจะไปเหยียบขาเด็ก แต่ผมกำชับไปแล้วว่าให้มันจบวันนี้ แพ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เรื่องใหญ่คือต้องยอมรับสภาพวันนี้ให้ได้ นักรบไม่เลือกสนามรบ" ส่วนหนึ่งในการสัมภาษณ์ของ อ.สกล