อโมริมแจงเหตุเปลี่ยนคาเซมิโรออก แบบ งง ทั้งสนาม

รูเบน อโมริม กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แจงสาเหตุเปลี่ยนตัว คาเซมิโร ในครึ่งเวลาหลัง เพราะนักเตะกำลังกระเสือกกระสนในการรับมือเกมรุกของ นิวคาสเซิล
เฮดโค้ชชาวโปรตุเกส ปรับระบบมาเล่น 4-2-3-1 ให้ คาเซมิโร ยืนคู่ มานูเอล อูการ์เต้ ที่ได้ผลอย่างดีในครึ่งแรกและได้ประตูจาก แพทริค ดอร์กู ก่อนที่ครึ่งหลัง
ทว่าด้วยอาการบาดเจ็บของ เมสัน เมาท์ ที่ถูกแทนที่ด้วย แจ็ค เฟล็ทเชอร์ ทำให้ทีมเริ่มเป็นรองในช่วงต้นครึ่งหลัง
ก่อนที่ อโมริม จะทำเซอร์ไพรส์เลือกส่ง เลนี โยโร ลงไปแทน คาเซมิโร ในช่วง 30 นาทีสุดท้าย และ เปลี่ยนกลับไปยืนหลังสามเน้นความรัดกุมอีกครั้ง
“ผมไม่อยากเปลี่ยน คุนญา ออก เพราะเขาเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ช่วยเราได้พักหายใจหายคอ แจ็ค เฟลทเชอร์ ยังสด และ อูการ์เต้ มีพลังงานที่มากกว่า คาเซมิโร นิวคาสเซิล กำลังโถมอย่างหนัก และผมรู้สึกว่า คาเซมิโร อาจกระเสือกกระสนที่จะรับมือกับเรื่องนั้น”