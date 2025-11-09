อโมริมเผยใส่ชื่อเฟล็ทเชอร์บนม้านั่งสำรองเพราะต้องรักษาสถิติสำคัญ

รูเบน อโมริม กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดเผยว่าเขาใส่ชื่อ แจ็ค เฟล็ทเชอร์ เป็นตัวสำรองเกมพบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เพราะต้องการรักษาสถิติดาวรุ่งต่อไป
ทัพปีศาจแดง ได้ประตูขึ้นนำจาก ไบรอัน เอ็มเบอโม ก่อนโดนสองประตูท้ายเกมจาก มาติส แตล และ ริชาร์ลิซอน ก่อนที่ มัทไธจ์ส เดอ ลิกต์ จะโขกประตูเซฟแต้มให้กับทีม
เกมวันนี้ แมนฯ ยูฯ ไม่มีชื่อ ค็อบบี้ เมนู นักเตะอคาเดมีที่ได้รับบาดเจ็บ ทำให้สถิติส่งชื่อดาวรุ่งในแมตช์เดย์สุ่มเสี่ยง
ก่อนที่ อโมริม จะใส่ชื่อ แจ็ค เฟล็ทเชอร์ ลูกชาย ดาร์เรน เฟล็ทเชอร์ ในเกมนี้ ทำให้ทีมรักษาสถิติต่อเนื่องเป็นเกมที่ 4,333 ซึ่งเป็นสถิติที่รักษาต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1937
“มันสำคัญมาก” อโมริม เผยกับ TNT Sports
“เราอยู่ในช่วงเวลาที่ ถ้าหากเราทำสิ่งไม่เหมาะเพื่อประสบความสำเร็จในระยะสั้น มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
“มีบางสิ่งที่พิเศษในสโมสรของเราที่ต้องรักษาต่อไป แนวทางที่เราปฏิบัติ แนวทางที่เรารู้สึกต่อสโมสรแห่งนี้
“เราจะไม่หยุดกับเรื่องของนักเตะอคาเดมี มันไม่ใช่เรื่องของผลการแข่งขัน เราจะเดินหน้าต่อไปด้วยรายละเอียดเล็ก ๆ เหล่านี้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสโมสรเรา
“เรามีสถิตินั้นอยู่ เราไม่ต้องการทำลายมัน และ แจ็ค ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรา
“เราจะแสดงให้เห็นว่าอคาเดมีคืออนาคตของเรา นักเตะในอคาเดมีต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือเรา”