Manchester United v ACF Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

อโมริมเปรยพยายามรั้งสามแข้งก่อนไป AFCON, เชื่อมือดาวรุ่งทดแทนได้

รูเบน อโมริม กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เผยว่าสโมสรกำลังพยายามยืดระยะเวลาให้สามนักเตะที่จะต้องเดินทางไปแข่งขัน แอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ อยู่ช่วยทีมให้ได้นานที่สุด

ทัพปีศาจแดง กำลังจะเจอปัญหาปวดหัวเมื่อ ไบรอัน เอ็มเบอโม, อาหมัด ดิยัลโล และ นูสแซร์ มาซราวี ต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติในศึกชิงแชมป์ทวีปช่วงปลายเดือนธันวาคมเป็นต้นไป ทำให้อาจพลาดลงสนาม 4-6 เกม

คาดว่าตามกำหนดเดิม นักเตะทั้งสามอาจต้องเข้าแคมป์กับทีมชาติก่อนทัวร์นาเมนต์จะเปิดฉากราว 2 สัปดาห์ ซึ่งสโมสรหวังเดินเรื่องให้นักเตะเข้าแคมป์ล่าช้าก่อนกำหนดให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

“เรามีกฎในตอนที่เราต้องปล่อยนักเตะไปทีมชาติ เรากำลังพยายามที่จะให้พวกเขาอยู่กับเรานานขึ้นอีกหน่อยแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรา มันอาจเป็นช่วงเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์

“นั่นเป็นโอกาสที่จะเปิดกว้างสำหรับนักเตะคนอื่น ๆ (นักเตะอายุต่ำกว่า 21 ปี)

Premier League
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Everton crest
Everton
EVE
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
West Ham United crest
West Ham United
WHU

“เราจะได้เห็นกัน แต่แน่นอน มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้น เพราะพวกเขามีความสำคัญกับทีมของเรามาก และเราไม่ได้มีขุมกำลังใหญ่ขนาดนั้น”

นอกจากนี้ อโมริม ยังคาดหวังว่า เบนยามิน เชชโก้ จะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมได้ทันเวลา 3 แข้งเดินทางไปรับใช้ทีมชาติ

“เขาจะหายไป 2-3 สัปดาห์ ผมยังไม่รู้ระยะเวลาที่แน่นอน แต่มันไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่รุนแรง

“เราต้องระมัดระวังกับเขา เขากำลังฟื้นตัว รู้สึกดีขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ ผมคาดว่าเราจะได้ เบน กลับมาลงสนามอีกครั้ง”

โฆษณา