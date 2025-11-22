อโมริมเปรยพยายามรั้งสามแข้งก่อนไป AFCON, เชื่อมือดาวรุ่งทดแทนได้

รูเบน อโมริม กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เผยว่าสโมสรกำลังพยายามยืดระยะเวลาให้สามนักเตะที่จะต้องเดินทางไปแข่งขัน แอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ อยู่ช่วยทีมให้ได้นานที่สุด
ทัพปีศาจแดง กำลังจะเจอปัญหาปวดหัวเมื่อ ไบรอัน เอ็มเบอโม, อาหมัด ดิยัลโล และ นูสแซร์ มาซราวี ต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติในศึกชิงแชมป์ทวีปช่วงปลายเดือนธันวาคมเป็นต้นไป ทำให้อาจพลาดลงสนาม 4-6 เกม
คาดว่าตามกำหนดเดิม นักเตะทั้งสามอาจต้องเข้าแคมป์กับทีมชาติก่อนทัวร์นาเมนต์จะเปิดฉากราว 2 สัปดาห์ ซึ่งสโมสรหวังเดินเรื่องให้นักเตะเข้าแคมป์ล่าช้าก่อนกำหนดให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
“เรามีกฎในตอนที่เราต้องปล่อยนักเตะไปทีมชาติ เรากำลังพยายามที่จะให้พวกเขาอยู่กับเรานานขึ้นอีกหน่อยแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรา มันอาจเป็นช่วงเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์
“นั่นเป็นโอกาสที่จะเปิดกว้างสำหรับนักเตะคนอื่น ๆ (นักเตะอายุต่ำกว่า 21 ปี)
“เราจะได้เห็นกัน แต่แน่นอน มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้น เพราะพวกเขามีความสำคัญกับทีมของเรามาก และเราไม่ได้มีขุมกำลังใหญ่ขนาดนั้น”
นอกจากนี้ อโมริม ยังคาดหวังว่า เบนยามิน เชชโก้ จะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมได้ทันเวลา 3 แข้งเดินทางไปรับใช้ทีมชาติ
“เขาจะหายไป 2-3 สัปดาห์ ผมยังไม่รู้ระยะเวลาที่แน่นอน แต่มันไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่รุนแรง
“เราต้องระมัดระวังกับเขา เขากำลังฟื้นตัว รู้สึกดีขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ ผมคาดว่าเราจะได้ เบน กลับมาลงสนามอีกครั้ง”