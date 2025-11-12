อโมริมชอบ! แมนฯยูฯ พร้อมต่อสัญญา คาเซมิโร หากยอมลดค่าเหนื่อย

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกตกเป็นข่าวว่า พร้อมที่จะใช้อ็อปชั่นต่อสัญญากับ คาเซมิโร กองกลางจอมเก๋า แต่มีเงื่อนไขสำคัญเพียงข้อเดียวที่ต้องตกลงกันให้ได้
มิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลย้ายจาก เรอัล มาดริด มาร่วมทีมปีศาจแดงในปี 2022 ด้วยค่าตัว 70 ล้านปอนด์ และแม้จะเคยหลุดจาก 11 ตัวจริงเมื่อฤดูกาลก่อน แต่ภายใต้การคุมทีมของ รูเบน อโมริม แข้งวัย 33 ปีกลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้ง โดยลงเล่นเป็นตัวจริง 9 จาก 11 นัดในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ และยูไนเต็ดเสียเพียง 5 จาก 20 ประตูรวมทั้งหมดในช่วงที่เขาอยู่ในสนาม
รายงานจาก talkSPORT ระบุว่า ยูไนเต็ด พร้อมเสนอสัญญาใหม่ให้ คาเซมิโร หากสามารถลดภาระค่าเหนื่อยระดับกว่า 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ลงได้ โดยปีศาจแดงยังมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก 1 ปีอัตโนมัติ แต่จะต้องจ่ายค่าเหนื่อยเท่าเดิม
ขณะเดียวกัน Casemiro ให้สัมภาษณ์ระหว่างเก็บตัวทีมชาติบราซิลกับสื่อ Globo ว่า
“ฟุตบอลคือชีวิตของผม แต่ครอบครัวเองก็อยากได้เวลาของตัวเองบ้าง ผมวางแผนแบบระยะสั้นมากกว่า ตอนนี้เป้าหมายคือทำผลงานให้ดีกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก่อนจะคิดถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้า”