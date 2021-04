อิเฮียนาโช, ทูเคิล ซิวยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกเดือนมีนาคม

พรีเมียร์ลีก ประกาศรางวัลผู้เล่นและผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนมีนาคม 2021 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยในส่วนของนักเตะปรากฎว่าเป็น เคเลชี อิเฮียนาโช กองหน้าของ เลสเตอร์ ซิตี้ คว้าไปครอง

ดาวเตะชาวโปรตุกีส ยิงไปถึง 5 ประตู จากการลงเล่น 3 เกมในพรีเมียร์ลีกเมื่อเดือนก่อน แบ่งเป็นทำ 1 ประตู ในเกมเสมอเบิร์นลีย์ 1-1, ทำ 1 ประตู ในเกมชนะไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน 2-1 และระเบิดฟอร์มทำแฮตทริกในเกมถล่มเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 5-0

ขณะที่รางวัลกุนซือยอดเยี่ยมตกเป็นของ โธมัส ทูเคิล เทรนเนอร์ของเชลซี ซึ่งพาทีมชนะ 2 เสมอ 1 ในการลงเล่น 3 เกม ได้แก่เฉือนลิเวอร์พูล 1-0, อัดเอฟเวอร์ตัน 2-0 และเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 0-0 และหากรวมทุกรายการตั้งแต่เขามาคุมทัพช่วงปลายเดือนมกราคม ทีมยังทำสถิติไร้พ่ายรวมทุกถ้วยมาถึง 14 นัดติดต่อกันแล้ว

3️⃣ matches, 5️⃣ goals



Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is @67Kelechi 🌟#PLAwards pic.twitter.com/IN9etLZhu7