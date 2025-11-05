อุบัติเหตุฟุตบอล! บีจีร้อง แต่ชัยฤกษ์ไม่ผิด สองเคสดราม่า 'ขวางทางวิ่ง-ใบแดงชนาธิป'

คณะกรรมการพิจารณาวินัย และ มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แจงเคส เปาชัยฤกษ์ งามสม ไม่มีความผิด กรณีจังหวะดราม่าในเกมไทยลีก 2025/26 นัดที่ สุโขทัย เอฟซี ชนะ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 3-1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568
เหตุการณ์ที่ 1
ในนาทีที่ 75 ขณะที่ผู้เล่นหมายเลข 4 ฉัตรมงคล ทองคีรี สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด กำลังจะแย่งบอลกับผู้เล่นหมายเลข 10 จอห์น บาจโจ สโมสรสุโขทัย เอฟซี นั้น
ผู้เล่นคนดังกล่าวได้วิ่งไปชนกับผู้ตัดสินจนล้มลง แต่ผู้ตัดสินไม่เป่าหยุดการเล่น ทำให้ในจังหวะต่อมานั้น ผู้เล่นหมายเลข 8 รัชนาท อรัญญไพโรจน์ สโมสรสุโขทัย เอฟซี สามารถทำประตูได้
ผลพิจารณาเหตุการณ์ที่ 1
นายชัยฤกษ์ งามสม ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง เนื่องจากตำแหน่งการยืนของผู้ตัดสิน ทิศทางการวิ่งของผู้เล่นทั้งสองคน ทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลนั้น เกิดจากการวิ่งแย่งบอลในจังหวะเร็ว และเป็นอุบัติเหตุจากการเล่น (Accidental Collision)
ผู้ตัดสินไม่สามารถหลบหลีกได้ทัน และลูกบอลไม่ได้สัมผัสกับตัวผู้ตัดสิน นอกจากนี้ ผู้เล่นหมายเลข 10 จอห์น บาจโจ สโมสรสุโขทัย เอฟซี เป็นฝ่ายที่สามารถเล่นลูกบอลได้อย่างถูกต้อง ไม่มีการกระทำผิดกติกาใด ๆ และลูกบอลไม่ได้เปลี่ยนการครอบครองจากการสัมผัสของผู้ตัดสิน
ดังนั้น ตามแนวทางการปฏิบัติตามกติกาข้อ 9 ลูกบอลอยู่ในและนอกการเล่น (The Ball In and Out of Play) เมื่อลูกบอลไม่ได้สัมผัสผู้ตัดสิน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการครอบครองบอล จึงไม่จำเป็นต้องหยุดการแข่งขัน ผู้ตัดสินได้ให้เล่นต่อไป ถือว่าปฏิบัติถูกต้องตามกติกา
เหตุการณ์ที่ 2
ในนาทีที่ 89 ผู้เล่นหมายเลข 25 ชัยพล อดทน สโมสรสุโขทัย เอฟซี ได้กอดรั้งและขึ้นคร่อมบนหลังของผู้เล่นหมายเลข 18 ชนาธิป สรงกระสินธ์ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ผู้ตัดสินเป่าฟาวล์และให้ใบเหลืองแก่ผู้เล่นหมายเลข 25 ชัยพล อดทน สโมสรสุโขทัย เอฟซี
ต่อมา VAR แจ้งให้ผู้ตัดสินออกมาตรวจสอบ จังหวะที่ผู้เล่นหมายเลข 18 ชนาธิป สรงกระสินธ์ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ใช้ศอกใส่คู่แข่ง ผู้ตัดสินจึงพิจารณาให้ใบแดง ซึ่งทางสโมสรฯ เห็นว่า การเคลื่อนไหวของผู้เล่นนั้นเป็นไปตามธรรมชาติ เพื่อหลุดจากการกอดรั้ง ไม่มีเจตนาทำร้ายคู่แข่ง และไม่เข้าข่ายการเล่นผิดกติกาอย่างร้ายแรง จึงไม่ควรเป็นใบแดง
ผลพิจารณาเหตุการณ์ที่ 2
นายชัยฤกษ์ งามสม ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง เนื่องจากการที่ผู้ตัดสินรอจังหวะได้เปรียบก่อนเป่าหยุดเกม เป็นการใช้ดุลพินิจที่อยู่ในกรอบกติกา
การคาดโทษใบเหลืองแก่ผู้เล่นหมายเลข 25 ชัยพล อดทน สโมสรสุโขทัย เอฟซี เป็นไปตามลักษณะการฟาวล์เดิม ส่วนการเหวี่ยงแขนของผู้เล่นหมายเลข 18 ชนาธิป สรงกระสินธ์ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด แม้มีเจตนาจะสลัดหลุด และใช้ข้อศอกข้างซ้ายกระแทกไปที่บริเวณใบหน้าของคู่ต่อสู้ เป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุ (Using Excessive Force) และเข้าข่ายการเล่นผิดกติกาอย่างร้ายแรง (Serious Foul Play)
ดังนั้น การที่ผู้ตัดสินให้ใบแดงแก่ผู้เล่นหมายเลข 18 ชนาธิป สรงกระสินธ์ สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ภายหลังการตรวจสอบจาก VAR ถือเป็นการตัดสินที่ถูกต้องตามกติกา