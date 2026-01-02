อึดอัดทั้งเกม! 'ชล็อต'เซ็ง ลิเวอร์พูล ครองบอลเยอะแต่สร้างโอกาสไม่ได้

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ชลิเวอร์พูล ยอมรับว่าทีมมีปัญหาในการสร้างโอกาสทำประตู แม้จะครองบอลได้เยอะ หลังทำได้เพียงเสมอ ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-0 ในเกมพรีเมียร์ลีกวันปีใหม่
เกมนี้ “หงส์แดง” ครองบอลถึง 69% แต่แทบเจาะแนวรับของทีมเยือนเข้าไปลุ้นประตูแบบจะแจ้งไม่ได้เลย แถมยังรอดความพ่ายแพ้ เมื่อประตูครึ่งหลังของ โดมินิค คัลเวิร์ต-ลูวิน ถูกจับล้ำหน้า ซึ่งกุนซือชาวดัตช์ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ต้องหาทางแก้ไข
“ผมคิดว่าเราเป็นทีมที่ครองบอลมากที่สุดทีมหนึ่งในลีก แต่การครองบอลก็ไม่มีความหมาย ถ้าคุณสร้างโอกาสไม่ได้มากพอ” ชล็อต กล่าว
“การเจอทีมที่ตั้งรับต่ำ คุณต้องมีความเร็วและความสามารถเฉพาะตัวที่พิเศษเพื่อสร้างความได้เปรียบ คุณจะไม่ค่อยเห็นประตูที่มาจากการต่อบอล 15-20 ครั้งกับทีมที่ตั้งรับลึก”
“สิ่งที่เราขาดในเกมนี้คือประตู นั่นคือคำตอบที่ง่ายที่สุด”
"การทำประตูใส่ทีมที่ตั้งรับได้ดีในและรอบๆ กรอบเขตโทษ มีหลายวิธีที่จะเจาะเข้าไปได้ “สำหรับบางทีมในลีกนี้ มันคือลูกตั้งเตะ เราเกือบทำได้กับเวอร์จิล [ฟาน ไดจ์ค] เราได้ลูกเตะมุมถึงแปดครั้ง แต่น่าเสียดายที่เราทำประตูไม่ได้”
ปัจจุบัน ลิเวอร์พูลรั้งอันดับ 4 ของตาราง มีแต้มนำเชลซี 3 คะแนน แต่ตามหลังจ่าฝูง อาร์เซนอล ถึง 12 แต้ม