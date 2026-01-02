Liverpool v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
สันติภพ เหลืองอ่อน

อึดอัดทั้งเกม! 'ชล็อต'เซ็ง ลิเวอร์พูล ครองบอลเยอะแต่สร้างโอกาสไม่ได้

อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ชลิเวอร์พูล ยอมรับว่าทีมมีปัญหาในการสร้างโอกาสทำประตู แม้จะครองบอลได้เยอะ หลังทำได้เพียงเสมอ ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-0 ในเกมพรีเมียร์ลีกวันปีใหม่

เกมนี้ “หงส์แดง” ครองบอลถึง 69% แต่แทบเจาะแนวรับของทีมเยือนเข้าไปลุ้นประตูแบบจะแจ้งไม่ได้เลย แถมยังรอดความพ่ายแพ้ เมื่อประตูครึ่งหลังของ โดมินิค คัลเวิร์ต-ลูวิน ถูกจับล้ำหน้า ซึ่งกุนซือชาวดัตช์ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ต้องหาทางแก้ไข

ผมคิดว่าเราเป็นทีมที่ครองบอลมากที่สุดทีมหนึ่งในลีก แต่การครองบอลก็ไม่มีความหมาย ถ้าคุณสร้างโอกาสไม่ได้มากพอ” ชล็อต กล่าว

การเจอทีมที่ตั้งรับต่ำ คุณต้องมีความเร็วและความสามารถเฉพาะตัวที่พิเศษเพื่อสร้างความได้เปรียบ คุณจะไม่ค่อยเห็นประตูที่มาจากการต่อบอล 15-20 ครั้งกับทีมที่ตั้งรับลึก”

“สิ่งที่เราขาดในเกมนี้คือประตู นั่นคือคำตอบที่ง่ายที่สุด

Premier League
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Liverpool crest
Liverpool
LIV

"การทำประตูใส่ทีมที่ตั้งรับได้ดีในและรอบๆ กรอบเขตโทษ มีหลายวิธีที่จะเจาะเข้าไปได้ “สำหรับบางทีมในลีกนี้ มันคือลูกตั้งเตะ เราเกือบทำได้กับเวอร์จิล [ฟาน ไดจ์ค] เราได้ลูกเตะมุมถึงแปดครั้ง แต่น่าเสียดายที่เราทำประตูไม่ได้

ปัจจุบัน ลิเวอร์พูลรั้งอันดับ 4 ของตาราง มีแต้มนำเชลซี 3 คะแนน แต่ตามหลังจ่าฝูง อาร์เซนอล ถึง 12 แต้ม

โฆษณา

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0