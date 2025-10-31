อิเกร์ กาซิยาส ทายผลพรีเมียร์ลีก: ผีแดงชนะต่อ, หงส์มาแล้ว, ปืนสบาย

อิเกร์ กาซิยาส อดีตนายทวารระดับตำนาน ร่วมทำนายผลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025-26 กับสื่อทางการของ FUN88
อดีตนายด่านทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร 2008 และยูโร 2012 รับบทเป็น แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FUN88 มาตั้งแต่ปี 2022 พร้อมทำหน้าที่วิเคราะห์ ทำนาย และฟันธงผลการแข่งขัน 5 ลีกดังของยุโรป ฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโร และ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ตามนโยบาย Play with FUN, be FUN ของ FUN88 ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ชื่อดังของเอเชียและของโลก
โดยในสัปดาห์นี้ กาซิยาส ให้ความสนใจไปที่ลีกสูงสุดของอังกฤษที่กำลังขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้น โดยมองไปที่คู่เดือด ๆ อย่าง ลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่ เชลซี จะไปเยือน ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ และ อีกหลายคู่ที่น่าสนใจ
ทำนายผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2025-26 นัดที่ 10 ของ อิเกร์ กาซิยาส
คืนวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2025
22:00 น. - ไบรท์ตัน 3-1 ลีดส์
22:00 น. - เบิร์นลี่ย์ 0-2 อาร์เซน่อล
22:00 น. - คริสตัล พาเลซ 2-1 เบรนท์ฟอร์ด
22:00 น. - ฟูแล่ม 1-0 วูล์ฟส์
22:00 น. - ฟอเรสต์ 1-2 แมนฯ ยูไนเต็ด
00:30 น. - สเปอร์ส 1-1 เชลซี
03:00 น. - ลิเวอร์พูล 3-1 แอสตัน วิลล่า
คืนวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2025
21:00 น. - เวสต์แฮม 1-2 นิวคาสเซิล
23:30 น. - แมนฯซิตี้ 2-1 บอร์นมัธ
คืนวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2025
03:00 น. - ซันเดอร์แลนด์ 1-1 เอฟเวอร์ตัน
สำหรับแมตช์เดย์ที่ 10 นี้ กาซิยาส มองว่า ‘ปีศาจแดง’ จะสร้างสถิติเก็บชัยชนะได้เป็นเกมที่ 4 ติดต่อกัน ส่วน ‘หงส์แดง’ น่าจะคืนฟอร์มสักที หลังแพ้ติด ๆ กันในลีกมา 4 เกมแล้ว
ทางด้านทีมใหญ่อย่าง ‘ปืนใหญ่’ และ ‘เรือใบสีฟ้า’ ก็น่าจะชนะคู่แข่งได้ไม่ยากเย็นในสัปดาห์นี้
ปิดท้ายที่บิ๊กแมตช์อย่าง ‘ไก่เดือยทอง’ ที่จะเปิดรังพบ ‘สิงห์บลู’ ที่เกมน่าจะแลกกันสนุก ก่อนลงเอยที่การแบ่งแต้มแบบมีสกอร์ไป
