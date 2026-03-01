อิหร่านปิดฟุตบอลลีก-ทีมชาติส่อแววไม่ได้ไปฟุตบอลโลก 2026

เมห์ดี ทาจ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่าน เปิดเผยว่าทีมชาติอิหร่านอาจไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในเวลานี้
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง อิหร่าน และสหรัฐอเมริกา ที่การโจมตียังคงทวีความรุนแรง นั่นทำให้ ทีมชาติอิหร่าน ที่ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้าย และต้องลงเล่นบนแผ่นดินอเมริกาทั้งสามนัดได้แก่
พบ นิวซีแลนด์ วันที่ 15 มิถุนายน ที่ลอสแอนเจลิส
พบกับ เบลเยียม วันที่ 21 มิถุนายน ที่ลอสแอนเจลิส
พบกับ อียิปต์ วันที่ 26 มิถุนายน ที่ซีแอตเทิล
ซึ่งทาง อิหร่าน แสดงความวิตกกังวลถึงเรื่องความปลอดภัยหากเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งให้ยุติการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศอย่างไม่มีกำหนด
"จากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ และจากการโจมตีของสหรัฐอเมริกา มีความเป็นไปได้น้อยมากที่เราจะมองไปถึงฟุตบอลโลกได้ในตอนนี้ แต่เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารด้านกีฬาที่จะต้องตัดสินใจ" เมห์ดี ทาจ กล่าว