อิชิอิเสริมเกมรับ! บีจี ปทุมฯ คว้า ริคุ มัตสึดะ อดีตแบ็คขวาเซเรโซ ลุยไทยลีก

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดตัว ริคุ มัตสึดะ แนวรับแบ็คขวาชาวญี่ปุ่น เข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการ
โดย ริคุ มัตสึดะ กล่าวถึงการย้ายมาร่วมทัพ “เดอะ แรบบิท” ว่า “รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ได้ย้ายร่วมทีม บีจี ปทุม ยูไนเต็ด นี่เป็นครั้งแรกของผมที่ย้ายออกมาค้าแข้งนอกประเทศญี่ปุ่น ผมจะพยายามปรับตัว และฟิตร่างกาย เพื่อลงสนามช่วยทีมให้ได้มากที่สุด เป้าหมายคือการพาทีมประสบความสำเร็จให้ได้”
สำหรับ ริคุ มัตสึดะ เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพกับ เอฟซี โตเกียว เมื่อปี 2014 จากนั้นย้ายไปร่วมทัพ เซเรโซ่ โอซาก้า ในปี 2016 มีสถิติลงเล่นเจลีกถึง 200 เกม ก่อนถูก วองโฟเร่ โคฟุ ยืมตัวไปใช้งานช่วงปี 2023 ต่อมาปี 2024 เจ้าตัวย้ายไปร่วมทัพ กัมบะ โอซาก้า ก่อนที่ย้ายไปร่วมงานกับ วิสเซล โกเบ ทีมบนลีกสูงสุดเจลีก ญี่ปุ่น ช่วงเดือนพฤษภาคม 2025
ล่าสุดแนวรับวัย 34 ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เพื่อลุยศึกไทยลีก ฤดูกาล 2025/26 เลกที่สอง