อาแย็กซ์แจ้งความ! ทาดิชโดนแฟนพีเอสวีทำร้ายด้วยเหรียญ

อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลัง ดูซาน ทาดิช แนวรุกของทีม ถูกแฟนบอลของ พีเอสวี ไอน์โฮเฟน ทำร้ายด้วยเหรียญ ตามรายงานจาก NOS สื่อดัตช์

ดาวเตะเซิร์บเป็นคนยิงจุดโทษช่วยอาแย็กซ์ตามตีเสมอพีเอสวีในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ 1-1 ก่อนที่เขาจะไปมีปากเสียงกับ เดนเซล ดุมฟรายส์ นักเตะทีมเจ้าถิ่น

📝 - Confirmed by @NOS, Ajax have decided to file a police report due to the attempted assault aimed towards Dusan Tadic after the game vs PSV where people awaited him, abused him, and threw objects to his head. pic.twitter.com/FNnVl1YexW