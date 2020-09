อาวุธใหม่! ชิคเข้าตรวจร่างกายเลเวอร์คูเซน

ปาทริค ชิค ดาวยิงของโรมา เดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายกับ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน แล้ว

ทีมห้างขายยาบรรลุข้อตกลงคว้ากองหน้าชาวเช็กจาก อาแอส โรมา ด้วยค่าตัว 29 ล้านยูโร หลังจากต้องเสียสองกำลังหลักในแนวรุกอย่าง เควิน โฟลลันด์ และ ไค ฮาแวร์ตซ์

ทั้งนี้ ชิคไม่อยู่ในแผนการทำทีมของ เปาโล ฟอนเซก้า นายใหญ่ของจัลโลรอสซี และถูกปล่อยไปเล่นกับ แอร์เบ ไลป์ซิก ในสัญญายืมตัวตั้งแต่ฤดูกาลก่อน พร้อมทำไป 10 ประตู จาก 28 เกมในทุกรายการ

Ci siamo! Patrik #Schick e arrivato in questo momento a #Leverkusen per le visite mediche. Trasferimento in corso dall’ #ASRoma al #Bayer04 per l‘attacante ceco, aspettiamo l'annuncio ufficiale. pic.twitter.com/BqMWjRoYsu