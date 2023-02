อาร์เตต้า,คล็อปป์ก็เคยโดนไล่! พ็อตเตอร์ไม่ยอมแพ้หวังพาเชลซีพลิกสถานการณ์

กุนซือทัพสิงห์บลูส์เชื่อว่าเขายังสามารถพลิกสถานการณ์ทีมได้ พร้อมยกสองกุนซือที่เคยโดนไล่ก่อนกลับมาโชว์ฟอร์มดี

เกรแฮม พ็อตเตอร์ กุนซือ เชลซี ยกสถานการณ์ของ มิเกล อาร์เตต้า และ เยอร์เก้น คล็อปป์ มาปกป้องผลงานของทีมที่ต้องการเวลาพลิกสถานการณ์

กุนซือชาวอังกฤษ เจอความกดดันถาโถมหนักขึ้นเรื่อย ๆ ทุกเกม หลังล่าสุดบุกพ่าย ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แบบไร้ทรง 2-0 ทำให้พวกเขาไร้ชัย 6 เกมติดต่อกัน และเก็บชัยชนะได้เพียง 2 จาก 15 เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีก

ท่ามกลางเสียงวิจารณ์และเสียงเรียกร้องให้ปลดจากตำแหน่ง พ็อตเตอร์ ได้ยกกรณีของ อาร์เตต้า ที่เคยเกือบโดนไล่ออกเมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนพลิกกลับมาพาทีมนำจ่าฝูงฤดูกาลนี้ หรือกรณีของ คล็อปป์ ที่แม้จะพาทีมประสบความสำเร็จหลายปีที่ผ่านมาก็โดนไล่เช่นกันเมื่อทีมผลงานย่ำแย่

“เอาล่ะ, มันจะมีคำถามแบบนี้อยู่เสมอ แน่นอนคุณไม่สามารถหยุดคำถามเหล่านั้นได้ และในเวลาที่ผลการแข่งขันเป็นแบบนี้ ผมได้แต่ยอมรับมัน มันเป็นส่วนหนึ่งของงาน

“เรากำลังพูดกันก่อนเกมเกี่ยวกับการดู All or Nothing และ อาร์เซนอล ในช่วงเวลาสองปีของ มิเกล เขาเกือบโดนไล่ออก แฟนบอลต้องการให้เขาไป มันหายนะเลยนะ และตอนนี้สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปแล้ว มันเป็นแบบนั้นล่ะ

“ถ้าคุณดูสถานการณ์ของเยอร์เก้น พวกเขาไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการ และทันใดนั้นหลายคนต้องการไล่เขา มันเป็นธรรมชาติของฟุตบอล แน่นอนว่าผมยังไม่ได้ทำให้ดีพอสำหรับสโมสรแห่งนี้ที่เชื่อมั่นในตัวผมมาก และผมยอมรับข้อนั้น

“หน้าที่ของผมคือไม่กังวลเรื่องนั้นมากเกินไป การเข้าใจการตั้งคำถามและที่มาทั้งหมด และการโฟกัสในการช่วยทีมและสนับสนุนนักเตะต่อไป เพราะผมชื่นชอบนักเตะเหล่านี้ พวกเขาเป็นนักเตะที่ดีและต้องการคว้าชัยชนะ แต่ในเวลานี้เรากำลังกระเสือกกระสสน และมันคือหน้าที่ของผม"