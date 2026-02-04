อาร์เตต้าเปรียบเข้าชิงฯบอลถ้วยเหมือนเติมวิตามินให้ร่างกาย

มิเกล อาร์เตต้า กุนซือ อาร์เซนอล เปรียบการเข้าชิงฯ คาราบาว คัพ เหมือนเติมวิตามินให้กับตัวเขาและนักเตะ หลังฝ่าฟันโปรแกรมหฤโหดในเวลานี้ และในช่วงที่เหลือของฤดูกาล
ทัพปืนใหญ่ ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ทุกรายการ โดยล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะ เชลซี 1-0 ในเกมคาราบาว คัพ รอบรองชนะเลิศ นัดสอง ย้ำแค้นด้วยสกอร์รวม 4-2 เข้าไปรอชิงชนะเลิศกับผู้ชนะระหว่าง แมนฯ ซิตี้ กับ นิวคาสเซิล
ซึ่งถ้วยลีก คัพ นี้จะเป็นโอกาสลุ้นโทรฟีแรกในรอบ 6 ปี หลังจากการคว้าแชมป์ใบล่าสุดอย่าง เอฟเอ คัพ ย้อนกลับไปในปี 2020
“เราเหลืออีกเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น” อาร์เตต้า เผย
“มันคือวิตามินที่ดีที่สุดที่เราจะนำเข้าร่างกายของเรา เพราะเราต้องเล่นทุก ๆ สามวัน แต่ข้อเท็จจริงคือเราทำงานอย่างหนักเพื่อบรรลุช่วงเวลาเหล่านั้น และการได้มีช่วงเวลาเหล่านั้นร่วมกันมันวิเศษมาก
“เราสามารถเห็นได้ถึงความสุข, พลังงานจากทุกคนที่ทำงานที่สโมสร การคว้าชัยชนะในทุกแง่มุม ความมั่นใจ, พลังงาน, คุณพูดได้เลย เราจะลงเล่นนัดนี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เราจะเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี
“ในขณะเดียวกัน เรารู้ว่าเราต้องพักเรื่องตรงนี้ไว้ก่อนด้วยเช่นกัน เพราะอีกสามวันเรามีเกมใหญ่รออยู่ที่นี่ในศึกพรีเมียร์ลีก”