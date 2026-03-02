Goal.com
อาร์เตต้าซูฮก’รายา’งัดฟอร์มเซฟช่วยทีมกุมความได้เปรียบลุ้นแชมป์

มิเกล อาร์เตต้า กุนซือ อาร์เซนอล ออกปากชื่นชม ดาบิด รายา ที่งัดฟอร์มซูเปอร์เซฟ พาทีมเอาชนะ เชลซี 2-1 กุมความได้เปรียบในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกต่อไป

ทัพปืนใหญ่ได้สองประตูจากเตะมุมของ วิลเลียม ซาลิบา และ เยอร์เรียน ทิมเบอร์ อีกทั้งได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่น กำลังจะปิดเกมเอาชนะทีมสิงห์บลูส์

ทว่ามีจังหวะหวาดเสียวท้ายเกมที่ อเลฮานโดร การ์นาโช ตัวสำรองลงมาได้บอลทางซ้าย แล้วกึ่งยิ่งกึ่งผ่านเข้า บอลหลุดไปถึง รายา ที่เสียจังหวะเล็กน้อยแต่ยังพุ่งไปปัดออกไปได้แบบหวุดหวิด ก่อนที่ทีมจะรักษาผลการแข่งขันคว้าสามแต้มไปได้

“ดาบิด เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำของเรา ไม่ต้องสงสัยเลย” อาร์เตต้า เผย

“เขาเป็นผู้รักษาประตูที่รู้วิธีรักษาสมาธิ และเป็นตัวตัดสินเกมเมื่อคุณต้องการ

“บางครั้งเขาไม่ได้มีส่วนร่วมเลย แต่ทันใดนั้นเขาต้องออกแรง และเซฟในจังหวะสุดท้าย มันเป็นจังหวะที่น่าเหลือเชื่อ และหัวใจผมแทบหยุดเต้นไปแล้ว แต่ได้มือของ ดาบิด รายา ช่วยให้มันกลับมาเต้นได้อีกครั้ง

“เป็นการเซฟที่น่าทึ่ง แต่เราไม่ควรไปอยู่ในจุดนั้น ผมพยายามจะสงบนิ่งไว้ แต่เราไม่ได้ครองเกมในแบบที่เราต้องการในการเจอทีมที่เหลือ 10 คน

“ทุกคนฟันฝ่า และเกมมันสูสีมาก แต่เป็นสามแต้มที่ดี เราเข้าสู่เดือนมีนาคมแล้ว เรายังอยู่ในเส้นทางทุกรายการ เรายังคงอยู่ตรงนั้น”

