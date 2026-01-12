ลิเวอร์พูลดวลไบรท์ตัน, วิลลาเจอนิวคาสเซิล เอฟเอ คัพ รอบ 4

ผลประกบคู่ เอฟเอ คัพ รอบ 4 ออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยมีการจับสลากกันก่อนเริ่มเกมรอบ 3 ในคืนวันจันทร์ ซึ่งทาง ลิเวอร์พูล เปิดบ้านพบ บาร์นสลีย์
ผลปรากฎว่าทีมดังอย่าง อาร์เซนอล ถูกจับสลากให้เป็นเจ้าบ้านต้อนรับการมาเยือนของ วีแกน แอธเลติก ส่วน เชลซี จะต้องบุกไปเยือน ฮัลล์ ซิตี้ ด้านการพบกันเองของทีมจากพรีเมียร์ลีกที่ถือว่าน่าสนใจคือ แอสตัน วิลลา จะได้เปิดบ้านดวล นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะได้เล่นในบ้าน รอพบผู้ชนะของคู่ระหว่าง ซัลฟอร์ด ซิตี้ หรือ สวินดอน ทาวน์ ซึ่งถูกเลื่อนไปแข่งขันในคืนวันที่ 21 มกราคม ปิดท้ายด้วย ลิเวอร์พูล ที่เพิ่งถล่ม บาร์นสลีย์ 4-1 จะได้เป็นทีมเหย้าเจอกับ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน
ทั้งนี้ เกมในรอบ 4 จะแข่งขันช่วงวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์นี้
ผลประกบคู่ เอฟเอ คัพ รอบ 4 :
◉ ลิเวอร์พูล vs ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน
◉ สโต๊ค ซิตี้ vs ฟูแลม
◉ อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด vs ซันเดอร์แลนด์
◉ เซาธ์แฮมป์ตัน vs เลสเตอร์ ซิตี้
◉ เร็กซ์แฮม vs อิปสวิช ทาวน์
◉ อาร์เซนอล vs วีแกน แอธเลติก
◉ ฮัลล์ ซิตี้ vs เชลซี
◉ เบอร์ตัน อัลเบี้ยน vs เวสต์แฮม ยูไนเต็ด
◉ เบิร์นลีย์ vs แมนส์ฟิลด์ ทาวน์
◉ นอริช ซิตี้ vs เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน
◉ พอร์ท เวล vs บริสตอล ซิตี้
◉ กริมสบี้ ทาวน์ vs วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส
◉ แอสตัน วิลลา vs นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
◉ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ vs ซัลฟอร์ด ซิตี้/สวินดอน ทาวน์
◉ แม็คเคิลส์ฟิลด์ vs เบรนท์ฟอร์ด
◉ เบอร์มิงแฮม ซิตี้ vs ลีดส์ ยูไนเต็ด