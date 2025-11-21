อารมณ์พาไป! รัฐมนตรีสิงคโปร์ขอโทษเรียกฮ่องกงด้วยคำไม่สุภาพ

เดวิด นีโอ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และเยาวชนของสิงคโปร์ ออกมายอมรับว่าเขาควรให้เกียรติทีมชาติฮ่องกง มากกว่านี้ หลังจากถูกจับได้ว่าเรียกนักเตะและแฟนบอลฮ่องกงว่า “โง่โง่” หลังจบเกม เอเชียนคัพ รอบคัดเลือก ชนะ ฮ่องกง 2-1 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2025
สิงคโปร์ ได้ประตูชัยจาก อิลฮาน ฟานดี้ กองหน้า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทำให้พวกเขาสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบสุดท้าย เอเชียน คัพ หนแรกในรอบ 43 ปี ก่อนที่นักเตะ และทีมสตาฟฟ์จะร่วมฉลองชัยกันในห้องแต่งตัว โดยมี เดวิด นีโอ เข้าไปร่วมพูดคุย และฉลองกับนักเตะด้วย
อย่างไรก็ตาม เดวิด นีโอ ได้ลงคลิปบน Instagram ของเขาที่ช่วงหนึ่ง ตัวเขาได้เรียกนักเตะ และแฟนบอลฮ่องกง ด้วยคำว่า “idiots” หรือโง่เง่า แต่หลังโพสต์คลิปลงไป เขาได้รู้สึกผิด และออกมากล่าวขอโทษต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยแสดงความคิดเห็นบน Instagram ว่า ““ผมน่าจะให้เกียรติมากกว่านี้ ผมขอถอนคำพูด”
“ทีมฮ่องกงเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมาก และแฟนบอลก็สนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่ นั่นเป็นสิ่งที่เราควรเคารพ และขอให้เราสนับสนุนทีมสิงโตคำรามของเราด้วย”
ขณะเดียวกัน เดวิด นีโอ ยังกล่าวถึงแนวทางของฟุตบอลสิงคโปร์ ที่ประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องพึ่งโค้ชต่างชาติว่า “นี่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ต้องการโค้ชต่างชาติ กาวิน กาวิน ลี (เฮดโค้ชทีมชาติสิงคโปร์คนปัจจุบัน) ควรได้รับการเลื่อนตำแหน่ง และขอให้ผมดึงคนอื่นๆ อย่าง ฟานดี้ (อาหมัด ฟานดี้ ตำนานทีมชาติสิงคโปร์) มาช่วยด้วย”
“นี่เป็นการพิสูจน์ว่าเรามีคนที่มีความสามารถหากได้รับโอกาส เช่นเดียวกับงานทุกตำแหน่ง ให้โอกาสคนสิงคโปร์ได้เป็นผู้นำ เราต้องการการเปลี่ยนแปลงความคิดจากบนลงล่าง ขอแสดงความยินดีกับทีม”
สิงคโปร์ ยังเหลือโปรแกรม เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก อีกหนึ่งนัดเปิดบ้านพบกับ บังคลาเทศ ในวันที่ 31 มีนาคม 2026