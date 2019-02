อายุเพิ่ง 19! แบ็คดาวรุ่งแมนฯ ยูฯ ต้องฉีดคีโมรักษามะเร็ง

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์ของสโมสรว่า แม็กซ์ เทย์เลอร์ กองหลังของทีมชุด U-23 เข้ารับการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดเป็นที่เรียบร้อย และได้ผลออกมาน่าพอใจ

เทย์เลอร์ที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก แม็กซ์ ดันน์ เป็นชาวแมนเชสเตอร์โดยกำเนิด ได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับทีมเมื่อเดือนมกราคม ปีที่แล้ว และขยับจากรุ่น U-18 มาเล่นในทีมรุ่น U-23 เมื่อช่วงกลางปี

ล่าสุดหลังได้รับสัญญาอาชีพมาครบหนึ่งปี สโมสรแจ้งว่าเจ้าตัวต้องเข้ารับการทำเคมีบำบัด ซึ่งได้ผลออกมาน่าพอใจ และจะต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์สโมสรต่อไป

