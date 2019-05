อาซาร์นำทัพ! เชลซีเปิดตัวชุดแข่งฤดูกาล 2019/20

เชลซี เปิดตัวชุดแข่งใหม่ประจำสโมสรในฤดูกาล 2019/20 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี เอเด็น อาซาร์ ปีกตัวเก่งนำทีมโปรโมต

ชุดแข่งใหม่ล่าสุดที่จะถูกใช้งานในฤดูกาลหน้า ถูกออกแบบด้วยคอนเซปต์การนำสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รอบสนามแสตมฟอร์ด บริดจ์ มาวาดลวดลายลงในชุดนี้

โดยมี เอเด็น อาซาร์ จอมทัพทีมชาติเบลเยียมที่นำเพื่อนร่วมทีมถ่ายโปรโมตชุดแข่งในฤดูกาลหน้าด้วย แม้เจ้าตัวจะตกเป็นข่าวเตรียมย้ายไปร่วมทัพเรอัล มาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตาม

Introducing our 2019/20 @nikefootball home kit! 👕



