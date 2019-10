อาการหนัก! ผียิงไม่ตรงกรอบหนแรกในยูโรป้าลีกเกมเจ๊าอัลค์มาร์

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สร้างสถิติไม่น่าจดจำ หลังจากพวกเขายิงไม่ตรงกรอบเลยสักหนเดียวในเกมยูโรป้าลีกที่บุกไปเสมอ อาแซด อัลค์มาร์ 0-0 เมื่อคืนที่ผ่านมา

ทัพปีศาจแดงของ โอเล กุนนาร์ โซลชา หมุนเวียนนักเตะลงสนามในเกมนี้ โดยเป็นโอกาสของ เฟร็ด, เนมานยา มาติช, อังเจล โกเมส, ฆวน มาต้า และ เมสัน กรีนวู้ด ที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้

แต่ปรากฎว่ารูปเกมเป็นเจ้าบ้านที่ครองเกมบุกเข้าใส่ได้มากกว่า โดยทีมปีศาจแดงมีโอกาสลุ้นประตูในเกมนี้แค่ 6 ครั้งอีกทั้งใน 6 ครั้งนี้พวกเขายิงไม่ตรงกรอบเลย ทำสถิติยิงไม่ตรงกรอบเลยทั้งเกมในยูฟ่า ยูโรป้าลีกเป็นครั้งแรกจากทั้งหมด 25 นัดที่พวกเขาเคยแข่งขัน

0 - Manchester United have failed to have a shot on target in a UEFA Europa League game for the first time in their history (25 games). Blunt. pic.twitter.com/f3ADg6Qow6