อัพเกรดครั้งใหญ่! MLS ปรับโปรแกรมใหม่ให้ตรงลีกใหญ่ยุโรป เริ่มปี 2027

เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ (MLS) มีมติปรับโปรแกรมแข่งขันครั้งใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับลีกระดับท็อปของยุโรป โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับลีกระดับท็อปของยุโรป หลังจากแข่งในช่วงเดือน กุมภาพันธ์–ธันวาคม มาตั้งแต่ก่อตั้งลีกเมื่อปี 1995
การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการทบทวนยาวนานกว่า 2 ปี โดย MLS เชื่อว่าการขยับปฏิทินใหม่จะช่วยให้สโมสรสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นในตลาดซื้อขายนักเตะ และแข่งขันได้ดีขึ้นในระดับสากล
ดอน การ์เบอร์ คอมมิชชันเนอร์ของลีก กล่าวว่า
“นี่คือหนึ่งในการตัดสินใจสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรา การปรับโปรแกรมการแข่งขันให้สอดคล้องกับลีกชั้นนำทั่วโลกจะเพิ่มศักยภาพของสโมสร และทำให้การเพลย์ออฟของเราโดดเด่นยิ่งขึ้น”
ด้าน เมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ เฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐฯ กล่าวว่า
“นี่เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ MLS อยู่ในระดับเดียวกับลีกชั้นนำโลก และจะส่งผลดีอย่างมากต่อผู้เล่น โค้ช และสโมสร”
นอกจากนี้ MLS ยังเตรียมปรับรูปแบบฤดูกาลเป็น ตารางรวมทีมเดียว (single table) หลังผลสำรวจพบว่าแฟนบอลกว่า 92% สนับสนุนการยกเลิกระบบแบ่งโซนตะวันออก–ตะวันตก และคาดว่าการย้ายช่วงเพลย์ออฟไปเตะในเดือนพฤษภาคม จะช่วยลดชนกับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติและทำให้สภาพอากาศเหมาะสมกว่าเดิม