อะไหล่เซียงกง! เนวิน มั่นใจ บุรีรัมย์ แชมป์แน่ เพราะคู่แข่งเสริมต่างชาติตัวเดิมๆ

ประธานบุรีรัมย์ มั่นใจยังไงก็แชมป์ เพราะคู่แข่งดึงแต่ต่างชาติตัวเดิมๆ เปรียบเหมือนอะไหล่เซียงกง

เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ประกาศแสดงความมั่นใจว่า าปราสาทสายฟ้า จะเข้าป้ายป้องกันแชมป์รีโว่ ไทยลีก 2023/24 ได้ในที่สุด พร้อมฝากถึงคู่แข่งแย่งแชมป์แบบเจ็บแสบทั้งทรู แบงค็อกฯ, การท่าเรือ เอฟซี และ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ว่า เสริมทัพแบบนี้ “ไม่รอดกูหรอก!”

ปราสาทสายฟ้า จบเลกแรกด้วยการบุกไปชนะ แข้งเทพ เป็นทีมแรก ทำให้ขยับขึ้นมารั้งรองจ่าฝูงรีโว่ ไทยลีก 2023/24 โดยมีแต้มตามหลัง ทรู แบงค็อกฯ เพียง 4 คะแนนเท่านั้น

ขณะเดียวกันเมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เนวิน ชิดชอบ ได้กล่าวถึงการป้องกันแชมป์ รีโว่ ไทยลีก ภายในงาน BURIRAM THANK YOU PARTY 2023 ที่จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “Buriram United AS ONE” เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนว่า

“ถ้ามีคำถามว่าแล้วจะเป็นยังไงในเลกสอง ขอโทษนะครับ ไม่รอดกูหรอก” เนวิน กล่าวภายในงานท่ามกลางสื่อ และผู้สนับสนุนสโมสร

“ยังไงบุรีรัมย์ก็ต้องเป็นแชมป์ ผมกล้าพูดด้วยความมั่นใจว่ายังไงปีนี้บุรีรัมย์ต้องรักษาแชมป์ สื่อมวลชลที่อยู่ในห้องอาจตั้งคำถามว่าลุงเนคุยอีกหรือเปล่า? วันนี้ขนาดทีมที่เห็นของทีมในไทยลีกทั้ง 16 ทีม ผมค่อนข้างสบายใจที่ทีมคู่แข่งไม่มีใครไปดึงผู้เล่นใหม่จากต่างชาติเข้ามาอยู่ในทีมตัวเอง”

“ส่วนใหญ่เห็นพากันไปเดินอยู่ที่เซียงกง แล้วไปเอานักเตะเก่าจากทีมนู้นมาอยู่กับทีมตัวเอง อีกทีมไม่เอาแล้ว แต่อีกทีมบอกว่าดี”

“เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณชอบรถด้วยอะไหล่เซียงกง ก็ขอให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณภาพและมาตรฐานรถคุณก็จะได้แค่เซียงกงนั่นแหละ นี่เป็นการส่งสารไปยังบีจี ปทุมฯ, การท่าเรือ และ ทรู แบงค็อกฯ เสร็จกูแน่นอน” ประธาน ปราสาทสายฟ้า ปิดท้าย