อลอนโซเล็งอยู่! ฮามันน์หวัง มาดริด ยืม'เวียร์ตซ์'ร่วมทีมช่วงตลาดปีใหม่

ดีทมาร์ ฮามันน์ อดีตมิดกองกลาง ลิเวอร์พูล และ ทีมชาติเยอรมัน หวังว่า ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ จะถูกปล่อยยืมตัวให้ เรอัล มาดริดในตลาดเดือนมกราคมนี้ เพื่อกลับไปร่วมงานกับ ซาบี อลอนโซ
หงส์แดง ทุ่มกว่า 116 ล้านปอนด์ คว้าดาวเตะวัย 22 ปีมาจาก ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ยังทำผลงานได้ไม่ดีอย่างที่ถูกคาดหวัง โดยไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิสต์จาก 9 นัดแรกในพรีเมียร์ลีก ซึ่ง ฮามันน์ เชื่อว่า เวียร์ตซ์ ยังมีอนาคตสดใสรออยู่ และการย้ายไปอยู่กับราชันชุดขาวอาจช่วยเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้
“เมื่อก่อน นักเตะระดับท็อปจะไม่ถูกปล่อยยืมตัว แต่ตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้ว คูตินโญ คือหนึ่งในตัวอย่าง เขาย้ายไป บาร์เซโลนา ด้วยค่าตัวระดับ 140 ล้านปอนด์ แต่ปีต่อมาก็ถูกปล่อยยืมให้ บาเยิร์น มิวนิค” ฮามันน์ กล่าว
“ผมไม่ตัดอะไรทิ้งในโลกฟุตบอลยุคนี้ โดยเฉพาะดีลแบบนี้ ข่าวบอกว่า อลอนโซ ให้ เรอัลมาดริด จับตา เวียร์ตซ์ ที่ลิเวอร์พูล และผมเชื่อว่าเป็นไปได้ เพราะเราเห็นว่าเขาพูดถึง เวียร์ตซ์ ด้วยความชื่นชมขนาดไหน เขาคือหัวใจของทีม เลเวอร์คูเซน ร่วมกับ กรานิต ชาก้า พาทีมคว้าทั้งลีกและบอลถ้วย”
“เขาเก่งเกินกว่าจะล้มเหลวที่ ลิเวอร์พูล แต่ก็ผ่านมาเกือบ 10 เกมแล้วในลีก และในฟุตบอล คุณไม่มีวันตัดความเป็นไปได้ทิ้งได้เลย สมัยผมยังเล่นอยู่ ฮวน เวรอน ย้ายมาแมนฯยูฯ ในฐานะนักเตะที่ดีสุดคนหนึ่งของโลก แต่ก็อยู่แค่ปีเดียว ทุกอย่างเกิดขึ้นได้”
“ทั้งหมดขึ้นอยู่กับไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ ถ้ามาดริดกำลังจับตามองอยู่จริง ดีลนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้น”