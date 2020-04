อลังการ! กว่างโจวเริ่มสร้างสนามบอลใหญ่สุดในโลก

กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ ทีมแชมป์ไชนีส ซูเปอร์ ลีก ฤดูกาลล่าสุด เริ่มแผนสร้างสนามฟุตบอลใหม่ของพวกเขา ความจุราว 100,000 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้เป็นสนามบอลที่มีความจุใหญ่ที่สุดในโลก

ยอดทีมแห่งเมืองกวางโจว เริ่มแผนงานสร้างสนามความจุ 100,000 ที่นั่ง และโซนวีไอพีอีก 168 บ็อกซ์ โดยใช้ทุนในการสร้างถึง 12 พันล้านหยวน แปลงเป็นเงินไทยราว 55,262,545,557 บาท โดยมีกำหนดเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2022

โดยรังเหย้าแห่งใหม่ของพวกเขาที่มีความมจุราว 100,000 ที่นั่ง จะแซงหน้า คัมป์ นู ของบาร์เซโลนา ขึ้นไปเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีเพียงแค่สนามกีฬารึงนาโด 1 พฤษภาคม สนามกีฬา อเนกประสงค์ในกรุงเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ ที่มีความจุถึง 114,000 ที่นั่ง, สนาม AT&T ของ ดัลลัส คาวบอย ที่ต่อเติมขยายจนมีความจุ 105,000 ที่นั่ง และ สนามคริกเก็ตในเมลเบิร์น ความจุ 100,024 ที่นั่งที่มีความจุมากกว่า

🇨🇳 Chinese champions #Guangzhou #Evergrande on Thursday began building a new stadium costing 12 billion yuan ($1.7 billion) and boasting a 100,000 capacity, The #stadium, which will be one of the world's largest arenas, is scheduled to be ready by the end of 2022. pic.twitter.com/oqvZYZsjd9