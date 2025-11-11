อย่าให้มีครั้งที่ 4! ปรับเงิน ราชประชา ปล่อยคนนอกนั่งซุ้มสำรอง เตือน 3 ครั้งยังนั่งที่เดิม

คณะวินัยฯ ปรับเงินสโมสร ราชประชา หลังปล่อยให้คนนอกเข้ามานั่งในซุ้มม้านั่งสำรองในเกม บีวายดี ดอลฟิน ลีกสาม เปิดบ้านชนะ สโมสรหัวหิน ซิตี้ 2-0 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568
เหตุการณ์ดังกล่าวผู้ควบคุมการแข่งขันได้รับแจ้งจากผู้ตัดสินที่ 4 ว่าในนาทีที่ 2 มีบุคคลภายนอกที่ไม่มีรายชื่อในใบรายชื่อเจ้าหน้าที่ทีม Official list ของสโมส ราชประชา และไม่มี AD CARD เข้ามานั่งในที่สำรองของ ราชประชา ผู้ตัดสินที่ 4 ได้เชิญออก แต่บุคคลดังกล่าวกลับมานั่งอีกในนาทีที่ 40 ผู้ตัดสินที่ 4 ได้เชิญออก เป็นครั้งที่ 2 และได้แจ้งเหตุการณ์นี้กับหัวหน้าผู้ฝึกสอนรับทราบ และในนาทีที่ 75 บุคคลดังกล่าวก็กลับมานั่งอีกครั้ง ผู้ตัดสินที่ 4 จึงได้เชิญออก เป็นครั้งที่ 3 โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับฝ่ายจัดการแข่งขัน
ผลพิจารณาโทษ ลงโทษสโมสรฟุตบอลราชประชา ปล่อยให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้มีชื่อแจ้งไว้ในรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธินั่งในที่นั่งนักกีฬาฟุตบอลสำรองภายในเขตเทคนิค เข้าไปในเขตเทคนิคระหว่างการแข่งขัน มีความผิดตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษฯ บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 3.3 ปรับเงิน 10,000 บาท แต่เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการไทยลีก 3 จึงลงโทษปรับหนึ่งในสี่ ปรับเงิน 2,500 บาท
ทั้งนี้ ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ ข้อ 3.3 ทีมใดยอมให้บุคคล ที่ไม่ได้มีชื่อแจ้งไว้ในรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธินั่งในที่นั่งนักกีฬาฟุตบอลสำรองภายในเขตเทคนิค เข้าไปในเขตเทคนิคระหว่างการแข่งขัน จะถูกปรับเงินคนละ 10,000 บาท
กรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทีม แต่ได้กระทำการอันเป็นความผิดตามที่กำหนดไว้ในหมวดของเจ้าหน้าที่ทีม ทีมจะต้องรับผิดเสมือนว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ทีมของทีมตนเอง โดยให้รับโทษตามที่กำหนดไว้ในหมวดเจ้าหน้าที่ทีม