อย่าโทษเด เคอา! บรูโนโอดแมนฯ ยูฯ ฟอร์มเป๋เพราะเรื่องจบสกอร์

แนวรุกทีมชาติโปรตุกีสออกโรงปกป้องนายประตูสแปนิชที่ก่อความผิดพลาดจนทีมพ่ายขุนค้อน

บรูโน แฟร์นันด์ส กองกลาง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกโรงปกป้อง ดาบิด เด เคอา ที่ก่อความผิดพลาดจนทีมพ่าย เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1-0

ทัพปีศาจแดง แพ้เป็นเกมที่สองติดต่อกันในพรีเมียร์ลีก หลังจากบุกพ่ายขุนค้อน 1-0 จากประตูของ ซาอิด เบนราห์มา ที่ยิงบอลไม่หนีตัวและน้ำหนักไม่แรงแต่ เด เคอา กลับล้มตัวปัดบอลผิดจังหวะปลิ้นเข้าประตู ทำให้การลุ้นท็อปโฟร์ของทีมเริ่มสั่นคลอน

นับเป็นความผิดพลาดโดยตรงที่ทำให้ทีมเสียประตูเป็นครั้งที่ 4 ในฤดูกาลนี้ แต่นั่นไม่ใช่จุดที่ บรูโน กังวล แต่เป็นเรื่องจังหวะจบสกอร์ที่ทีมทิ้งขว้างไปอย่างน่าเสียดายหลายต่อหลายเกมที่ผ่านมา

“เราไม่สามารถทำประตูได้ เราสร้างโอกาสมากมายแต่ไม่เด็ดขาดพอ เราเสียประตูที่โชคร้ายและแพ้ในเกมนี้ เราต้องมองย้อนกลับมาดูเกมนี้แต่เรรไม่ควรโฟกัสไปที่เรื่องนั้น (ความผิดพลาดของ เด เคอา)

“เขาช่วยเรามาแล้วหลายต่อหลายครั้งในฤดูกาลนี้ ดังนั้นเขาไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบกับผลการแข่งขัน มันน่าจะเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่แย่ที่สุดของเราเรื่องการทำประตู เรามีนักเตะที่สามารถทำประตูได้หลายคนแต่เราทิ้งโอกาสไป เราต้องมาโฟกัสที่ตัวเอง ทุกอย่างอยู่ในมือเรา เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรจนถึงจบฤดูกาล มันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเรา เราต้องเรียกพลังงานของเรากลับมาให้ได้"

Getty Images

Getty Images

WHAT NEXT FOR MANCHESTER UNITED? Erik ten Hag's side will be next seen in action on Saturday when they take on Wolves in the Premier League.