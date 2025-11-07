Cristiano RonaldoGetty
สันติภพ เหลืองอ่อน

อย่าหาว่าคุย! โรนัลโด้ มั่นใจกลับพรีเมียร์ลีกตอนนี้ ก็ยังยิงกระจายเหมือนเดิม

คริสเตียโน โรนัลโด้ กองหน้าตัวเก๋วของ อัล นาสเซอร์ มั่นใจว่าหากยังได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้ เขายังสามารถยิงได้อย่างน้อย 25 ประตูต่อฤดูกาล

แข้งวัย 40 ปีรายนี้ เคยฝากผลงานสุดยอดไว้ในพรีเมียร์ลีก ด้วยการยิงไป 103 ประตูจาก 236 นัด ตลอดสองช่วงเวลาที่ค้าแข้งกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับ เพียร์ส มอร์แกน ในรายการ Piers Morgan Uncensored อย่างมั่นใจว่า ตัวเขาในตอนนี้ยังมีคุณภาพพอจะทำผลงานได้ระดับท็อปในอังกฤษ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมยังยิงได้เรื่อยๆ แม้แต่ในปีที่แย่ที่สุด ผมก็ยังยิงได้ 25 ประตู ถ้าตอนนี้ผมได้เล่นในพรีเมียร์ลีกกับทีมใหญ่สักทีม ผมก็จะยิงได้เท่ากัน” โรนัลโด้ กล่าว

นอกจากนี้ เจ้าของรางวัลบัลลงดอร์ 5 สมัย ยังตอบโต้เสียงวิจารณ์ที่มองว่า ซาอุดิ โปร ลีก ไม่ได้มีระดับเทียบเท่ายุโรป โดยกล่าวว่า หลายคนไม่เข้าใจถึงความยากของการเล่นในสภาพแวดล้อมแบบนี้

พวกเขาไม่จำเป็นต้องพูดอะไร เพราะพวกเขาจะพูดอะไรก็ได้ แต่สิ่งที่พวกเขาไม่ชอบคือ ‘ตัวเลข’ เพราะมันโกหกไม่ได้”

“พวกเขาไม่เคยมาเล่นที่นี่ ไม่เคยวิ่งในอุณหภูมิ 40 องศาแบบนี้ พวกเขาไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไง”

ปัจจุบัน ในฤดูกาล 2025/26 ของ ซาอุดิ โปร ลีก โรนัลโด้ ยังคงรักษาฟอร์มสุดร้อนแรงไว้ได้ ยิงไปแล้ว 8 ประตูจาก 7 นัด ให้กับ อัล นาสเซอร์

นอกจากนี้ เขายังเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติโปรตุเกส โดยยิงได้ 7 ประตูจาก 6 เกมหลังสุด และยังคงเป็นผู้นำในแนวรุกของทีมอย่างเต็มตัว

