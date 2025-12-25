อย่าหลุดโฟกัส! “โค้ชสุ” กำชับฝาแฝดเจยาคม หลังได้สัญญาขึ้นชุดใหญ่บุรีรัมย์

“โค้ชสุ” สุริยา ดอมไธสง ตำนานนักเตะบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนภัทรบพิตร อคาเดมี ของสโมสร ออกมาให้สัมภาษณ์หลังพาทีมเอาชนะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ 4-0 ในศึก ASSETWISE BG CUP U19 2025 เก็บชัยชนะ 2 นัดรวด รั้งตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่ม B
โค้ชสุเปิดเผยว่า เกมนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญของนักเตะ หลังเพิ่งผ่านความผิดหวังจากการพ่าย ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 0-1 ในนัดชิงชนะเลิศ PEA U21 YOUNGSTER LEAGUE 2025 เมื่อวันก่อน
“เราพยายามให้กำลังใจน้องๆ จากความผิดหวังเมื่อวาน อยากให้ทุกคนก้าวผ่านมาให้ได้ วันนี้โดยรวมถือว่าสอบผ่าน แต่ก็ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขกันไปในแต่ละเกม” โค้ชสุ กล่าว
กุนซือภัทรบพิตรยังเน้นย้ำถึงการปลูกฝังความกระหายในชัยชนะให้กับลูกทีม พร้อมมองว่าเรื่องอายุไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ หากผู้เล่นเข้าใจเกมและระบบการเล่น
“ชุดนี้เราแบกอายุประมาณ 2 ปี แต่ผมคิดว่าอายุไม่เกี่ยว อยู่ที่เด็กเข้าใจเกมมากน้อยแค่ไหน เราพยายามกระตุ้นให้เขามีความกระหายในชัยชนะมากกว่าเดิม”
ประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือการพูดถึงฝาแฝดคู่ใหม่ของปราสาทสายฟ้า อย่าง ‘เคน’ ภานุวิชญ์ เจยาคม กองหน้า และ ‘คูน’ ภานุพงศ์ เจยาคม มิดฟิลด์ ที่เพิ่งได้รับสัญญาอาชีพกับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในวัยเพียง 16 ปี และมีโอกาสขึ้นไปอยู่กับทีมชุดใหญ่ในศึกไทยลีก
โค้ชสุแสดงความยินดีกับทั้งสองคน พร้อมกำชับให้รักษาโฟกัสในเส้นทางฟุตบอลอาชีพ “ยินดีกับน้องทั้งสองคนที่ได้สัญญาอาชีพ เราพยายามสอนให้เขาอยู่ในเส้นทางฟุตบอลเหมือนเดิม ทุกวันนี้เด็กมีแสง มีสิ่งดึงดูดเยอะ กลัวจะหลุดโฟกัสไปเรื่องอื่น เราเลยพยายามให้เขาโฟกัสกับฟุตบอลเป็นหลัก ต้องจำกัดเวลาในการใช้โทรศัพท์ให้มากขึ้น”
สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป ทีมโรงเรียนภัทรบพิตร จะลงสนามพบกับ สวนกุหลาบวิทยาลัย ในศึก ASSETWISE BG CUP U19 2025 วันที่ 9 มกราคม 2568 เวลา 15.00 น. ที่สนาม Yamaoka Hanasaka Academy 1