อย่ามองแค่ยิงประตู! ริโอชี้ 'เชชโก้' ทำให้นึกถึงอดีตกองหน้า แมนฯยูฯ รายหนึ่ง

ริโอ เฟอร์ดินานด์ อดีตกองหลัง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกโรงปกป้อง เบนยามิน เชชโก้ ว่ามีประโยชน์กับทีมมากกว่าตัวเลขประตู โดยเปรียบเทียบกับเพื่อนเก่าอย่าง หลุยส์ ซาฮา
หัวหอกชาวสโลวีเนียยังทำผลงานไม่ดีอย่างที่คาดหวัง ทำได้เพียง 2 ประตู กับ 1 แอสซิสต์ จากการลงสนาม 14 นัดในพรีเมียร์ลีก นับตั้งแต่ย้ายมาจาก แอร์เบ ไลป์ซิก ด้วยค่าตัว 74 ล้านปอนด์
อย่างไรก็ตาม เฟอร์ดินานด์ ไม่เห็นด้วยกับเสียงวิจารณ์ดังกล่าว โดยกล่าวในพอดแคสต์ของตัวเองก่อนเกมพบวูล์ฟส์ว่า
“ผมเห็นด้วยกับสตีฟ (ฮาวสัน) อย่างเต็มที่ เชชโก้ ให้อะไรมากกว่าประตู แน่นอนว่ากองหน้าจะถูกตัดสินจากการยิงประตู แต่บางครั้งภายในทีมมันมีสิ่งที่คุณนำมาสู่สนาม ซึ่งมันใหญ่มากจริงๆ”
“รู้ไหมว่าใครเป็นแบบนั้น? หลุยส์ ซาฮา เขาไม่มีวันได้รองเท้าทองคำกับแมนฯ ยูไนเต็ดหรอก แต่ในแง่ประโยชน์ต่อทีม สิ่งที่เขาทำมันสุดยอดมาก เพื่อให้คนอื่นเล่นได้ดีขึ้น”
“บางจังหวะเขาช่วยพาทีมดันเกมขึ้นสูง บางครั้งก็พักบอลไว้ 3-4 วินาที เพื่อให้ทีมได้พักหายใจ"
"ลืมเรื่องประตูกับเขาไปได้เลย เกมรอบด้านของเขา… ผมนั่งดูแล้วคิดว่า ‘พระเจ้า ผมดีใจจริงๆ ที่เขาอยู่ทีมเรา’”
“กับเชชโก้ เราก็ยังอยากเห็นประตูนะ แต่ผมเห็นบางจังหวะในเกมของเขาที่ทำให้ผมคิดว่า ‘โอ้ นักเตะคนอื่นๆ กำลังชอบสิ่งที่เขาทำอยู่’”