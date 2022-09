อย่างเท่! มูรินโญโผล่แจมเอ็มวีเพลงใหม่ Stormzy

กุนซือหมาป่ากรุงโรมร่วมแจมในมิวสิควิดิโอเพลงใหม่ของแร็ปเปอร์ชื่อดัง

โจเซ มูรินโญ กุนซือของ อาแอส โรมา เป็นแขกรับเชิญร่วมแสดงมิวสิควิดิโอเพลงใหม่ของ Stormzy แร็ปเปอร์ชื่อดัง

แร็ปเปอร์ชาวอังกฤษ ถือเป็นแฟนบอลตัวยงของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปล่อยเพลงใหม่ในชื่อ "Mel Made Me Do It" โดยเขาเชิญทั้ง มูรินโญ และ ยูเซียน โบลต์ อดีตนักวิ่งลมกรดชื่อดังมาร่วมแจม

โดยในเนื้อเพลงท่อนหนึ่ง ‘You love to talk about the old days, them man are old like Annie, are you okay? I prefer not to speak like I’m Jose,' ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำพูดในตำนานของ มูรินโญ “ผมเลือกที่จะไม่พูด เพราะถ้าผมพูด ผมจะเจอปัญหาครั้งใหญ่” มาใส่ในเนื้อเพลง พร้อมได้ มูรินโญ มาทำท่าจุ๊ปากในเอ็มวี