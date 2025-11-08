อยู่ไหน? มารับด้วย! ไรเดอร์ฝ่าฝูงชน ส่งออเดอร์น้ำเปล่าที่สนามศุภฯ แต่หาคนสั่งไม่เจอ

ผู้ใช้ TikTok ชื่อว่า 'ผมชื่อ ซุบ ไรเดอร์' เป็นไรเดอร์ส่งของ กลายเป็นผู้ประสบภัยและหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025 ไปแบบงง ๆ หลังได้รับออเดอร์น้ำดื่ม แต่เมื่อมาส่งดันหาคนสั่งไม่เจอ เนื่องจากมีแฟนบอลเข้ามาชมเกมทะลักสนามศุภชลาศัย
หนุ่มไรเดอร์รายนี้ได้รับออเดอร์น้ำดื่มหนึ่งขวด แต่เมื่อมาถึงสนามศุภชลาศัยแล้ว กลับไม่สามารถส่งของให้ผู้สั่งได้ เพราะมีแฟนบอลจำนวนมหาศาลละลานตาไปหมด
ยิ่งไปกว่านั้นการที่ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ อนุญาตให้ผู้เข้าชมลงมานั่งชิดติดขอบสนามได้ ยิ่งทำให้เป็นเรื่องยากมาก ๆ ในการนัดเจอใครสักคน จนเป็นที่มาของคลิปนี้ที่ไม่สามารถส่งของได้
"เขาเชียร์บอลกันเต็มเลย แต่อยากรู้ว่าใครสั่งน้ำ เดินหาลูกค้าอยู่เนี่ย จะไปหาตรงไหน"
"ลูกค้าใส่เสื้อสีเขียว"
ไรเดอร์รายนี้ยังบอกอีกว่า เกมนัดชิงชนะเลิศ ระหว่าง อบจ.ชัยนาท กับ หมอนทองวิทยา เป็นการแข่งขันฟุตบอลที่มีไรเดอร์เดินส่งของมากที่สุดเกมหนึ่ง