FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRIGHTONAFP
สันติภพ เหลืองอ่อน

อยากไปบอลโลก! 'อโมริม'รับคงมีนักเตะขอย้ายช่วงตลาดเดือนมกราคม

รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับว่าอาจมีนักเตะบางรายขอย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ เพื่อโอกาสลงสนามและทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกปลายฤดูกาลเป็นแรงกระตุ้นสำคัญ

ปีศาจแดง ตกรอบ คาราบาว คัพ อย่างรวดเร็วทำให้ไม่มีเกมเพื่อใช้หมุนเวียนผู้เล่น รวมถึงฟอร์มกำลังร้อนแรง ชนะ 3 นัดติดในพรีเมียร์ลีก ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีมมากนักในแต่ละนัด ซึ่งกุนซือชาวโปรตุเกสเปิดใจถึงความเป็นไปได้ในตลาดเดือนมกราคม

ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หลายอย่างเกิดขึ้นได้ แม้แต่ในสโมสรของเราเอง เรามีฟุตบอลโลก บางคนไม่ได้เล่น พวกเขาจะขอย้าย ดังนั้นผมต้องจัดการทุกอย่าง” อโมริม กล่าว

ในขณะเดียวกัน อโมริม ยืนยันว่า ยูไนเต็ด จะไม่ซื้อนักเตะใหม่ในช่วงตลาดนักเตะมกราคมเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้น

เราต้องการนักเตะที่มีอนาคตกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เราไม่ใช่แค่ซื้อนักเตะคนหนึ่งเพราะคิดว่าต้องใช้ตอนนี้ในเดือนธันวาคม เราต้องการคนที่เราเชื่อว่าจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย นั่นคือแนวคิดของเรา

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
West Ham United crest
West Ham United
WHU

เราคิดเสมอว่าต้องพัฒนาทีมอย่างไร และเมื่อถึงมกราคม ตลาดเปิด เราก็อาจทำบางอย่างได้

โดยนักเตะของ แมนฯยูไนเต็ด ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีม ค็อบบี้ ไมนู ที่เคยขอย้ายแบบยืมตัวในช่วงซัมเมอร์แต่โดนปฏิเสธ และยังไม่ได้ออกสตาร์ทเกมลีกเลยในซีซั่นนี้ เช่นเดียวกับ โจชัว เซิร์คเซ ที่ได้ลงสนามรวมเพียง 82 นาทีจาก 4 เกมในลีก และมีข่าวเชื่อมโยงกับ เวสต์แฮม รวมถึงทีมในกัลโช เซเรีย อา

โฆษณา