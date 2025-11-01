อยากไปบอลโลก! 'อโมริม'รับคงมีนักเตะขอย้ายช่วงตลาดเดือนมกราคม

รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับว่าอาจมีนักเตะบางรายขอย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ เพื่อโอกาสลงสนามและทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกปลายฤดูกาลเป็นแรงกระตุ้นสำคัญ
ปีศาจแดง ตกรอบ คาราบาว คัพ อย่างรวดเร็วทำให้ไม่มีเกมเพื่อใช้หมุนเวียนผู้เล่น รวมถึงฟอร์มกำลังร้อนแรง ชนะ 3 นัดติดในพรีเมียร์ลีก ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีมมากนักในแต่ละนัด ซึ่งกุนซือชาวโปรตุเกสเปิดใจถึงความเป็นไปได้ในตลาดเดือนมกราคม
“ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หลายอย่างเกิดขึ้นได้ แม้แต่ในสโมสรของเราเอง เรามีฟุตบอลโลก บางคนไม่ได้เล่น พวกเขาจะขอย้าย ดังนั้นผมต้องจัดการทุกอย่าง” อโมริม กล่าว
ในขณะเดียวกัน อโมริม ยืนยันว่า ยูไนเต็ด จะไม่ซื้อนักเตะใหม่ในช่วงตลาดนักเตะมกราคมเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้น
“เราต้องการนักเตะที่มีอนาคตกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เราไม่ใช่แค่ซื้อนักเตะคนหนึ่งเพราะคิดว่าต้องใช้ตอนนี้ในเดือนธันวาคม เราต้องการคนที่เราเชื่อว่าจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย นั่นคือแนวคิดของเรา”
“เราคิดเสมอว่าต้องพัฒนาทีมอย่างไร และเมื่อถึงมกราคม ตลาดเปิด เราก็อาจทำบางอย่างได้”
โดยนักเตะของ แมนฯยูไนเต็ด ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีม ค็อบบี้ ไมนู ที่เคยขอย้ายแบบยืมตัวในช่วงซัมเมอร์แต่โดนปฏิเสธ และยังไม่ได้ออกสตาร์ทเกมลีกเลยในซีซั่นนี้ เช่นเดียวกับ โจชัว เซิร์คเซ ที่ได้ลงสนามรวมเพียง 82 นาทีจาก 4 เกมในลีก และมีข่าวเชื่อมโยงกับ เวสต์แฮม รวมถึงทีมในกัลโช เซเรีย อา