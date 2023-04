อยากให้อยู่ต่อ! ซาบีรับยังตอบไม่ได้เรื่องอนาคตบุสเกตส์

กุนซืออาซูลกรานายอมรับว่าเขายังไม่รู้อนาคตมิดฟิลด์ตัวเก๋าที่สัญญาจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้

ซาบี เอร์นานเดซ กุนซือ บาร์เซโลนา ยืนยันว่าเขาต้องการให้ เซร์คิโอ บุสเกตส์ อยู่กับทีมต่อ แม้ยังไม่มีวี่แววการต่อสัญญาฉบับใหม่

สัญญาของมิดฟิลด์วัย 34 ปีจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ โดยก่อนหน้านี้มีการคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังจบเบรคทีมชาติ แต่ทว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ข่าวลือการย้ายไปค้าแข้งในเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ ที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้อนาคตของ บุตเกตส์ ยังไม่แน่นอน แม้ ซาบี จะแสดงออกชัดเจนว่าต้องการเก็บนักเตะไว้ประคองรุ่นน้อง

“มาดูกันว่าฤดูกาลจะจบลงแบบไหน เขาเป็นนักเตะที่สำคัญมาก เขาคือแบบอย่างในฐานะกัปตันให้กับเพื่อนร่วมทีม” ซาบี เผยกับ Goal

“ผมได้บอกเขาไปแล้วหลายครั้ง ผมอยากให้เขาอยู่ต่อ แต่ผมเข้าใจถ้าทุกอย่างไปได้สวย เขาสามารถโบกมือลาไปพร้อมกับแชมป์อีกสมัย และเขาจะจากไปในช่วงเวลาที่แสนยอดเยี่ยม

“มันเป็นเรื่องที่ยาก แต่ผมยืนยันว่าเขาต้องอยู่กับทีมต่อไป”





Getty Images

Getty Images

WHAT NEXT FOR BUSQUETS AND BARCELONA? Busquets knows that Barca will not improve their offer and is in no rush to make a final call on his future amid reported interest from clubs in Saudi Arabia and USA, although he is yet to receive a contract offer from any outside clubs.

As for Barcelona, the Blaugrana will look to bounce back from a Copa del Rey semi-final hammering at the hands of Real Madrid, and have a Monday night La Liga fixture against Osasuna to look forward to.