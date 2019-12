อยู่ยาว! ไก่จับอัลเดอร์แวเรลด์ขยายสัญญาถึงปี 2023

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ โทบี้ อัลเดอร์แวเรลด์ ออกไปจนถึงปี 2023

แนวรับทีมชาติเบลเยียมตกเป็นข่าวลือย้ายออกจากทัพไก่เดือยทองมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อน โดยในปีที่แล้วทีมจับเจ้าตัวขยายสัญญาถึงปี 2020 เพื่อกันเสียนักเตะแบบฟรี ๆ ในตอนที่อนาคตของนักเตะยังคลุมเคลืออยู่

ล่าสุดหลังกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในยุคของ โชเซ มูรินโญ สเปอร์ส ได้แถลงว่าพวกเขาจัดการต่อสัญญาฉบับใหม่กับ อัลเดอร์แวเรลด์ ออกไปจนถึงปี 2023 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ อัลเดอร์แวเรลด์ ย้ายมาค้าแข้งกับสเปอร์สในซัมเมอร์ปี 2015 ก่อนลงสนามช่วยทีมไปแล้ว 179 นัดซึ่งในฤดูกาลนี้เจ้าตัวออกสตาร์ทเป็นตัวจริง 16 จาก 17 นัดในพรีเมียร์ลีก

✍️ We are delighted to announce that @AlderweireldTob has signed a new contract with the Club until 2023.

#THFC ⚪️ #COYS