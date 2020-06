แมนฯ ยูไนเต็ด ประกาศยืนยัน สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ กองกลางจอมบู๊ของทีม ต่อสัญญาใหม่ออกไปถึงปี 2025 แล้ว พร้อมอ็อปชันขยายสัญญาอีก 1 ปี

มิดฟิลด์วัย 23 เป็นผลผลิตของอะคาเดมีปีศาจแดงตั้งแต่ปี 2012 ก่อนถูกดันขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ในปี 2017 จากนั้นเขาก็กลายเป็นขาประจำในทีมมาตลอด

"ในขณะที่ผมเข้าใจว่าเรามีเรื่องให้ต้องคิดอีกมากในเวลานี้ แต่ผมก็มีความสุขมากที่ได้เซ็นสัญญาใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของสโมสร" ห้องเครื่องทีมชาติสก็อตแลนด์ กล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสร

"ทั้งหมดที่ผมรู้จักคือยูไนเต็ด ผมหวังว่าจะแสดงออกถึงความรักที่มีต่อสโมสรทุกครั้งที่ได้ลงสนาม ผมจะทำทุกอย่างเพื่อสโมสรแห่งนี้ ตราบใดที่ผมยังใส่เสื้อตัวนี้"

"ผมอยากขอบคุณผู้จัดการทีม สำหรับความเชื่อมั่นที่มีต่อตัวผม ทุกคนในสโมสรช่วยให้ผมมายืนอยู่ตรงจุดนี้ ผมตั้งตารอที่จะจบฤดูกาลนี้ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยม และหวังว่าเราจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้"

ทั้งนี้ แม็คโทมิเนย์ลงเล่นกับยูไนเต็ดไป 75 เกม ทำได้ 6 ประตู

