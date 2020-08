อยู่ต่อ! ซลาตันกลับอิตาลีเตรียมต่อสัญญามิลาน

เอซี มิลาน เผยแพร่ภาพของ ซลาตัน อิบราฮิโมวิช เดินทางกลับมาถึงอิตาลีพร้อมสวมเสื้อของสโมสร เพื่อเตรียมจะต่อสัญญาใหม่

กองหน้าชาวสวีดิชย้ายมาเล่นกับปีศาจแดงดำ เมื่อตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมา และโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจ จากผลงาน 11 ประตู กับ 5 แอสซิสต์ จาก 20 เกมในทุกรายการ

ดังนั้นรอสโซเนรีจึงต้องการจับหัวหอกวัย 38 ปี เซ็นสัญญาออกไปอีก 1 ฤดูกาล โดยคาดว่าเขาจะได้รับค่าเหนื่อย 7 ล้านยูโรในสัญญาฉบับนี้ พร้อมจะเปลี่ยนมาใส่เสื้อเบอร์ 11 และล่าสุดเจ้าตัวก็เดินทางกลับมาถึงอิตาลีเพื่อเตรียมเข้าแคมป์ปรีซีซั่นกับสโมสรแล้ว

🔴⚫ @Ibra_official IZ back!

How Zlataned are you from 1 to Zlatan?#SempreMilan pic.twitter.com/6zX5J0csNB